L’actrice de Game of Thrones et X-Men, Sophie Turner, aurait un look incroyable si elle était choisie comme la nouvelle Supergirl du DCEU et on peut le voir grâce à un Fan Art.

On dit depuis longtemps qu’ils voulaient faire un film sur Super Girl pour lui DCEUBien que le projet ne soit pas allé de l’avant, au moins nous savons à quoi il ressemblerait Sophie Turner si elle était celle choisie pour le rôle. Elle a acquis une renommée internationale en jouant Sansa stark tout au long des huit saisons de Game of Thrones, passant d’enfant à devenir une reine redoutable et rusée tout au long de la série. Mais cela a aussi donné vie à Jean gris dans deux films, X-Men: Apocalypse de 2016 et X-Men: Phénix sombre de 2019.

Le personnage de Supergirl a été introduit en 1959 et est le cousin de Kal-El, c’est-à-dire Superman. Son nom kryptonien est Kara Zor-El, bien que sur Terre elle soit connue sous le nom de Kara Danvers. Maintenant, l’actrice Melissa Benoist joue Supergirl dans la série CW du même nom, qui fera la première de la sixième saison en 2021. Ce spectacle se déroule dans Arrowverse et reste séparé des versions cinématographiques des personnages de DC Comics.

Maintenant l’artiste numérique ApexForm a créé Fan Art qui imagine à quoi ressemblerait Sophie Turner dans le rôle de Supergirl. L’art semble réutiliser une affiche pour X-Men: Dark Phoenix, remplaçant la tenue de Turner de ce film par la tenue de Supergirl, avec une cape et des bottes hauteur genou. Ses yeux sont également rougeoyants, en préparation pour utiliser sa supervision.

De Game of Thrones aux films de super-héros.

Sophie Turner Elle a l’air excellente dans le rôle et ses cheveux blonds naturels correspondent à la vision traditionnelle de Supergirl, et beaucoup de ses compagnons de Game of Thrones se tournent vers des films de super-héros. Par exemple Richard Madden et Kit Harington jouera Ikaris et Dane Whitman (Black Knight) dans Les éternels. Un film Marvel sur des personnages très puissants.

Que pensez-vous de Sophie Turner en tant que Supergirl? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

