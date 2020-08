Briser le quatrième mur est une ressource de réalisation cinématographique et télévisuelle vers laquelle se sont tournés beaucoup de nos films et séries. Cette technique consiste à ignorer ce mur invisible qui divise ce qui se passe à l’écran avec le public et à s’adresser directement au spectateur. Le but de cette ressource est généralement d’interagir ou d’ajouter un élément de l’intrigue.

Il y a d’innombrables moments où un personnage réel ou animé s’est adressé à nous, à commencer par des programmes pour enfants comme Dora The Explorer qui faisait constamment participer les enfants à ce qui se passait dans le programme. Cependant, bon nombre de ces moments où le quatrième mur se brise est devenu emblématique pour les fans de ces films et séries.

Pour illustrer clairement cette rupture, nous avons d’une part la faux documentaires, qui sont des bandes ou séries de fiction qui simulent la réalisation de documentaires sous la forme d’une parodie ou d’une satire et dans lesquelles les personnages donnent intentionnellement leur témoignage au spectateur et interagissent avec la caméra.

Voici quelques exemples de faux documentaires très réussis qui brisent le quatrième mur:

C’est Spinal Tap (1984)

Ce faux documentaire mémorable suit un groupe de heavy metal anglais appelé Spinal Tap qui est en tournée aux États-Unis, alors un cinéaste américain décide de documenter le passage du groupe à travers le pays. La tournée est pleine de complications et les choses ne se passent pas comme prévu, mais le film continue de nous remplir de moments amusants.

En attendant Guffman (1996)

Christopher Guest a un vaste héritage de faux films documentaires, à partir desquels nous pouvons sauver Waiting for Guffman, dans lequel il dirige et joue. On y voit un aspirant réalisateur d’une production musicale dans une petite ville du Missouri qui documente son enthousiasme lorsqu’il apprend que quelqu’un de Broadway sera présent à leur performance.

Corky St. Clair est le personnage principal qui sait vraiment comment interagir avec le public.

Le Bureau (2005-2013)

Le bureau suit les employés d’une entreprise de papier appelée Dunder Mifflin pendant plusieurs années afin de réaliser un documentaire sur l’employé de bureau américain. La série humoristique emblématique a des moments extrêmement amusants lorsque les personnages témoignent devant la caméra, mais aucun ne se sent aussi personnel que lorsque le personnage de John the Krasinski, Jim, regarde directement la caméra à des moments cruciaux.

Parcs et loisirs (2009-2015)

Des mêmes créateurs de The Office est venu Parks & Recreation, un faux documentaire documentant toutes les occurrences de Leslie Knope et de son équipe au département des parcs et des loisirs du village de Pawnee. Parks est très similaire à The Office dans le thème mais très différent dans l’humour, mais ce qui le rend très similaire au précédent, c’est qu’ils jouent également avec leurs yeux sur la caméra.

Famille moderne (2009-2020)

La série à succès documente les hauts et les bas d’une famille américaine qui traverse toutes sortes d’occurrences, mais qui en fin de compte nous laisse avec de très bons enseignements. Tout au long de la série, les personnages interrompent les événements pour nous livrer leurs témoignages et leurs expériences.

Certains des moments les plus drôles de la série sont les témoignages de Phil Dunphy et les interactions avec la caméra.

D’un autre côté, dans les films et séries de fiction, il y a eu des moments où les personnages brisent spontanément le quatrième mur et nous, spectateurs, nous surprenons et nous faisons participer à ce qui se passe à l’écran. Cela semblerait être une ressource étrange, mais nous pensons qu’il y a des moments où cela fonctionne vraiment et lui donne une touche amusante.

Voici donc quelques-uns de ces quatrièmes extraits de mur du cinéma et de la télévision que nous considérons comme les meilleurs et les plus mémorables.

Malcolm le Milieu (2000-2006)

Dans l’émission emblématique des années 2000, Malcolm s’adressait souvent directement au public, s’adressant à eux plusieurs fois au cours d’un épisode.

Malcolm s’est adressé aux téléspectateurs comme s’il s’agissait d’une page de son journal, passant en revue tout ce qui se passait dans sa vie à l’époque. Mettre en place un épisode de cette façon, mais aussi commenter des scènes tout au long de l’émission en se dirigeant directement vers la caméra.

Fight Club (1999)

L’adaptation par David Fincher du roman de Chuck Palahniuk est l’un des films les plus mémorables de ces derniers temps, utilisant la narration d’Edward Norton pour conduire le film, il y a donc eu des moments où le narrateur faisait référence au caméra pour raconter ou expliquer certains aspects de la bande.

Jour de la pinte (1986)

Ferris Bueller est un homme de premier plan qui tout au long du film se dirige vers la caméra pour impliquer le spectateur dans ses idées, ses pensées et ses actes pendant qu’il se donne une journée à regarder l’école après avoir prétendu se sentir malade.

Dès le début de la cassette, Bueller propose un monologue destiné au public à tout moment, avec lequel on comprend les raisons pour lesquelles ils n’assisteront pas aux cours. De plus, la scène post-crédit du film nous fait jouer dans une invitation à la retraite. Ce dernier est tellement mémorable qu’il a même été recréé par Ryan Reynolds dans Deadpool.

Docteur Who (2005 -)

Bien qu’ils n’aient pas constamment recours à briser le quatrième mur, les différents médecins que nous avons rencontrés aiment s’adresser directement à leur public de temps en temps. Ce n’est pas quelque chose qui se fait dans chaque épisode, et cela peut être assez rare, mais cela a certainement ajouté une touche de malice au personnage emblématique.

On voit ici le Docteur numéro 12 joué par l’acteur Peter Capaldi qui, à un moment donné de cette scène, se réfère au public avant de sauver l’instant.

Haute fidélité (2000)

Cette comédie romantique est une adaptation du livre du même nom de Nick Hornby et suit le personnage de John Cusack, Rob Gordon, dans sa quête pour comprendre sa mauvaise histoire avec les femmes.

Le film regorge de références à la musique, dont Robbie Gordon parle constamment au public, en plus de raconter sa vie en général.

Deadpool (2016)

Deadpool ne serait pas le même sans ces moments qui brisent le quatrième mur. Les deux films axés sur l’anti-héros Marvel ont fait de cette ressource quelque chose de symbolique qui rend le film beaucoup plus amusant qu’il ne le serait sans elle.

Deadpool a presque l’impression de diriger son propre film et cela fonctionne parfaitement.

Fleabag (2016-2019)

Tout au long de la plupart de cette série écrite et mettant en vedette Phoebe Waller-Bridge, son personnage Fleabag brise constamment le quatrième mur en interagissant avec le public pour ajouter des commentaires amusants, quelque chose qu’elle ne peut pas dire à haute voix ou simplement nous donner un coup d’œil.

Parmi les différents moments où cela se produit, le plus drôle est probablement celui de la saison deux lorsque le personnage de Hot Priest joué par Andrew Scott se rend compte que Fleabag a tendance à tourner la caméra.

Annie Hall (1977)

L’un des films les plus mémorables de Woody Allen a adopté l’idée de s’adresser au public et le quatrième mur a été si bien appliqué qu’il lui a même valu l’Oscar du meilleur réalisateur et du meilleur film cette année-là. Dans Annie Hall, on assiste à un récit total qui adopte ce style et développe le personnage autour d’elle.

Je Tonya (2017)

Dans le biopic de la patineuse Tonya Harding à qui Margot Robbie donne vie, il y a plusieurs moments où ce qui se passe est interrompu pour renvoyer au public en ajoutant des commentaires amusants ou complémentaires aux actions que l’on voit à l’écran.

Un exemple est le suivant lorsque Tonya s’entraîne avec Diane Rawlinson et que les deux personnages se tournent vers la caméra pour nous donner quelques mots.

Château de cartes (2013-2018)

Dans la première série originale de Netflix, le moment où Frank Underwood s’adresse pour la première fois à la caméra et s’adresse directement au public est une énorme surprise sur House Of Cards. La rupture du quatrième mur était rare dans un spectacle aussi sérieux que celui-ci, abordant la politique au plus haut niveau.

Cependant, demander à Frank de s’adresser à la caméra, révélant au public exactement ce qu’il ressentait vraiment ou espérait accomplir, a créé une excellente connexion, donnant aux téléspectateurs le sentiment qu’ils étaient dans leurs décisions avec lui.

Goodfellas (1990)

Le film de gangsters de Martin Scorsese est un film intense qui joue constamment avec l’idée du cinéma, de la façon dont il a été filmé à son montage. Ici, la narration du personnage de Ray Liotta sert à plonger plus loin dans le monde et, surtout, dans la psyché d’un gangster.

Cependant, le moment le plus clair de la rupture du quatrième mur se produit dans la dernière scène. Lorsque Henry Hill conclut un accord avec la justice en trahissant ses anciens partenaires, il se dirige vers la caméra et explique à quoi ressemblera sa vie à partir de ce moment. Le film rend ensuite hommage à The Great Train Robbery, où Joe Pesci tire directement le public.

Jeux amusants (2007)

L’adaptation du film allemand par Michael Haneke n’est peut-être pas du goût de tout le monde pour le degré élevé de violence qu’il comporte, mais l’utilisation du quatrième mur est très efficace.

Dans cette version américaine, le personnage de Michael Pitt regarde à plusieurs reprises la caméra et s’adresse au public, lui demandant essentiellement son avis sur ce qu’il pense des différents aspects du film et de son déroulement.

Peep Show (2003-2015)

La série humoristique britannique emblématique a amené la rupture du quatrième mur à un tout autre niveau. Dans Peep Show, les personnages regardent constamment la caméra directement. Le spectacle entier est un interrupteur sur le quatrième mur.

L’idée derrière cette ressource était que le public ait l’impression que c’était vraiment dans la tête du personnage. C’est pourquoi ils fournissent constamment leurs pensées au public, décomposant vraiment les choses qui ont conduit à une comédie incroyable.

Bill & Ted’s Bogus Journey (1991)

Dans les films Bill & Ted, ce ne serait probablement pas quelque chose de mémorable ou de transcendantal de recourir à briser le quatrième mur. Cependant, dans cette deuxième partie des aventures du duo amusant joué par Alex Winter et Keanu Reeves, les deux personnages s’adressent au public en prétendant que c’est Dieu et que cela suffisait à se souvenir de lui jusqu’à la fin du film.

Psycho américain (2000)

American Psycho est une satire sur le monde des affaires et comment il est décrété de réussir aux États-Unis en étant un psychopathe et en étant prêt à perdre la tête.

Patrick Bateman, le personnage de Christian Bale, nous emmène tout au long du film dans son quotidien où il explique son style de vie et d’autres en regardant la caméra. La rupture du quatrième mur est vraiment nécessaire dans ce film pour comprendre ce qui se passe dans la tête de Bateman; le contraste de révéler au public ses vraies émotions et pensées ainsi que son attitude envers son environnement en fait un film très intéressant à regarder.

Eugenia Rivas Calderón Serpentard amoureux de ces films qui vous serrent la main pour que vous puissiez y entrer et y vivre.

Mes réalisateurs préférés sont Wim Wenders et Yorgos Lanthimos, mais je suis facilement surpris par la série.