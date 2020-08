Gina Prince-Bythewood et Reggie Rock Bythewood entrent dans le giron des studios de télévision Disney avec un contrat de premier regard avec la nouvelle télévision Touchstone (anciennement Fox 21 Television Studios), a appris Deadline.

Cet accord pluriannuel d’écriture et de production couvre des projets télévisés pour des plates-formes de diffusion et de streaming via la société de production Undisputed Cinema du duo. L’accord est le premier pour Touchstone après le changement de marque des studios de télévision Disney annoncé plus tôt cette semaine.

Le duo a déjà travaillé avec Twentieth Century Fox Television sur leur série limitée acclamée par la critique. Coups de feu. La série de dix heures, produite par Undisputed Cinema et Imagine Television, a été diffusée sur Fox au printemps 2017 et a examiné les conséquences dangereuses de deux fusillades à caractère raciste dans une petite ville du sud.

«Nous sommes déterminés à raconter des histoires qui montrent l’étendue de notre humanité, divertissent et disent quelque chose au monde, et nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée de travailler avec Touchstone pour élargir notre portée», a déclaré Reggie Rock Bythewood et Gina Prince-Bythewood. «Nous sommes impatients de créer du nouveau contenu avec Dana Walden et Bert Salke, et de faire entendre la voix des artistes qui partagent notre vision.»

Selon Touchstone, Prince-Bythewood et Bythewood’s incontesté Cinema produit des histoires opportunes et intemporelles axées sur les personnages, visant à défier les perspectives du public de différentes manières. Les histoires de la bannière de production montrent l’humanité à l’écran et créent des liens profonds pour créer de l’empathie entre leurs personnages et leurs spectateurs. Bythewood et Prince-Bythewood sont des défenseurs de longue date de l’égalité de représentation dans le cinéma et la télévision à l’écran et dans les coulisses, avec leurs mentors d’écrivains et de réalisateurs émergents, Bythewood’s les assemblées publiques de l’industrie sur le racisme systémique, et Prince-Bythewood’s finançant une bourse pour les étudiants afro-américains dans le programme de cinéma à UCLA, son alma mater.

« Nous voulions être en affaires avec Reggie et Gina depuis très longtemps, car il est difficile de penser à deux multi-traits d’union aussi avant-gardistes et talentueux que ce duo doué », a déclaré Bert Salke, Président de Touchstone Television. «Il y a des années, de New York Undercover à Amour et basket à Coups de feu grâce à la fonctionnalité récente de Gina La vieille garde, Leur travail est plus que impressionnant. Peut-être plus important encore, ce sont des gens formidables qui se sont bâtis une réputation de gentillesse et d’intelligence. Nous sommes ravis de nous associer à eux pour les aider à faire progresser leur héritage encore plus haut. «

Prince-Bythewood a récemment réalisé le long métrage d’action dramatique, La vieille garde, mettant en vedette Charlize Theron et Kiki Layne. La photo a fait la liste des 10 films Netflix les plus populaires de tous les temps avec Prince-Bythewood devenir la première réalisatrice noire de la liste. Ses autres crédits de long métrage incluent la réalisation et l’écriture Love & Basketball, la vie secrète des abeilles et au-delà des lumières. Plus récemment pour la télévision, Prince-Bythewood a dirigé le pilote pour Cape et poignard de Marvel

Reggie Rock Bythewood est le créateur de la prochaine série Apple TV + Swagger inspiré par les expériences de basket-ball des jeunes de la superstar de la NBA Kevin Durant. Bythewood a commencé sa carrière professionnelle en écrivant pour la série comique à succès, Un monde différent où il a rencontré sa future femme, Prince-Bythewood. Parmi ses crédits, Bythewood était producteur superviseur sur NY Undercover, a écrit et réalisé le long métrage loué Danser en septembre, co-écrit Célèbre et réalisé l’épisode 30-For-30 «Une nuit à Vegas» sur la relation entre Mike Tyson et Tupac Shakur.