Le film Godzilla vs Kong va rompre avec la tradition, allant dans une direction que la franchise n’a jamais été auparavant en ce qui concerne son approche des combats de monstres.

Le prochain film « monsterverse » intitulé Godzilla contre Kong Il promet de livrer quelque chose d’entièrement nouveau au monde quand il passe à l’action sur la «Terre creuse», un réseau secret de tunnels que les Titans utilisent pour parcourir la planète sans se faire remarquer.

Comme on a pu le voir dans le générique de Godzilla: le roi des monstres (2019), Hollow Earth jouera un rôle très important dans la prochaine histoire de la saga. Après la défaite de Ghidorah et la découverte d’une ancienne civilisation sous-marine, Monarque Il revisitera la Terre creuse pour enquêter sur l’origine des Titans. Pendant ce temps, la bataille de Godzilla contre Kong. On ne sait pas pourquoi ils en viendront aux coups, mais il a été confirmé qu’il y aura un vainqueur définitif entre les deux.

Le film Godzilla contre Kong offrira quelque chose de complètement nouveau à la franchise (en plus de nouveaux Titans comme Nozuki ou Warbat). Alors que la guerre des monstres fait rage à la surface et au plus profond de notre monde. Le sens derrière une « guerre des monstres » qui se déroule « au plus profond de notre monde » est que les Titans se battent dans la Terre Creuse. Les batailles de monstres souterrains sont un territoire inconnu pour la franchise.

En 65 ans d’histoire du cinéma, Toho a mis le roi des monstres dans des situations uniques.

Bien qu’il réside principalement dans Tokyo et ses environs, a eu sa part de combats dans les pays étrangers et les îles tropicales. Godzilla s’est également plongé dans l’eau pour vaincre ses ennemis. Sans parler de l’espace extra-atmosphérique Invasion d’Astro-Monster faire équipe avec Rodan contre le roi Ghidorah sur la planète X. Cependant, une chose qu’il n’a pas fait est de combattre un autre monstre sous la surface de la Terre. Malgré sa longue histoire, c’est quelque chose que nous verrons pour la première fois en Godzilla contre Kong.

Des monstres aussi gros que Godzilla combattant sous terre auraient semblé impossible avant le Monsterverse, mais les films Kong: l’île du Crâne et Godzilla: le roi des monstres Ils ont rendu cela possible en introduisant le concept de la Terre creuse et l’idée qu’un nombre incalculable de Titans y vivent en secret. Une gigantesque caverne sombre, contrairement à une ville ou à une île, sera un cadre intéressant pour les combats en Godzilla contre Kong.

Sur la base de toute la mythologie que la franchise a établie à propos de Hollow Earth, il y aura certainement beaucoup de secrets cachés dans Godzilla contre Kong. Nous saurons quand il ouvrira le 21 mai 2021 (si le Coronavirus le permet).