Après de nombreuses rumeurs sur l’implication de Hailee Steinfeld dans la série Hawkeye pour Disney +, Maintenant, il a été rapporté que l’actrice a déjà signé un contrat pour donner vie à Kate Bishop.

Comme le rapporte le portail The Illuminerdi, l’interprète de Ender’s Game aurait secrètement conclu son contrat, il n’ya donc pas le temps que l’information soit officiellement révélée. Quoi qu’il en soit, le site est connu pour être très efficace pour prédire les futures apparitions de talents sur les projets.

Le même médium souligne que la production des épisodes débutera au mois d’octobre de l’année en cours. Ces données n’avaient pas non plus été mentionnées auparavant, mais le fait qu’elles soient maintenant à flot a beaucoup de sens, car l’émission devrait atterrir en streaming en 2021.

Comme cela a été mentionné, Steinfeld jouera presque certainement le protagoniste adolescent de la série, qui sera formé par Clint Barton, l’ancien agent Avenger du S.H.I.E.L.D. qui, après les événements d’Endgame, cesse ses activités en tant que Hawkeye pour devenir le justicier indépendant connu sous le nom de Ronin. À partir de ce moment, la tâche de vaincre les voyous avec l’arc et la flèche incombe à Bishop.

Le premier choix de Kevin Feige pour se faire passer pour l’héroïne a toujours été la star de DickinsonMais ce sont justement les engagements de l’interprète envers cette série Apple TV + qui l’ont empêchée de s’engager pleinement dans la nouvelle aventure de la branche télévision de Marvel Studios.

Malgré le fait qu’à un moment donné, elle avait déjà mentionné que le sujet n’était pas une priorité pour elle et qu’elle préférait se concentrer sur sa carrière musicale, tout semble indiquer qu’elle va enfin franchir le pas et rejoindre l’univers cinématographique Marvel, bien que son recrutement intervienne comme surprise.

Hawkeye sera une mini-série dans laquelle Jeremy Renner reprendra son rôle de super starter. Vraisemblablement, l’intrigue des chapitres sera liée à celle de The Falcon and the Winter Soldier.

