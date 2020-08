«Tout le monde est prudent, mais nous sommes optimistes», a récemment assuré Stephen Surjik, le réalisateur de The Witcher, au sujet du retour au tournage, une activité qui a repris au milieu de ce mois d’août. Désormais, Henry Cavill, la star de cette fiction à succès sur Netflix, a enfin partagé une image de son retour.

L’image, partagée via le compte Instagram de l’acteur, montre comment Henry Cavill se transforme en protagoniste de The Witcher, grâce à un travail de caractérisation ardu que l’interprète n’hésite pas à remercier. «Pas de casquette chauve cette année. Juste beaucoup de ruban adhésif et un peu de colle… Obtenir tout cela est une explosion. Heureusement que Jacqui et Ailbhe ont le contact habile des anges. Jacqui est plus un ange de la vengeance, mais cela fait partie de son charme », explique l’acteur.

« Oh, et pour ceux qui peuvent être concernés. Nous sommes tous exempts de coronavirus. Nous nous testons deux fois par semaine ici à Kaer Morhen! », Précise l’acteur au cas où quelqu’un viendrait à mentionner que dans l’instantané il n’y a pas de masque impliqué.

Regardant du bon côté

Selon Lauren S.Hissrich, showrunner de The Witcher, le retard causé par la pandémie de coronavirus a fini par être bénéfique pour la saison 2, puisqu’il a donné aux scénaristes le temps d’affiner les scripts des prochains épisodes et d’accélérer les arcs émotionnels de chaque personnage.

Malheureusement, tout n’est pas une bonne nouvelle en ce qui concerne le changement forcé de plans, et malheureusement, comme le tournage va se prolonger jusqu’à l’année prochaine, les fans devront attendre de voir dans quels problèmes Geralt finit par se retrouver dans la deuxième saison. de «The Witcher». Bien sûr, l’attente en vaut la peine si l’on considère que ces prochaines aventures ont l’incorporation d’acteurs tels que Kristofer Hivju (« Game of Thrones ») comme Nivellen et Kim Bodnia (« Killing Eve ») comme Vesemir.