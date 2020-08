En juillet, nous avons eu Comic-Con 2020 At Home et bien qu’il y ait eu plusieurs nouvelles, ce n’était pas spécialement ce qui était attendu, mais en août, nous aurons un DC FanDome avec une grande variété d’horaires et de panneaux. Mais tous, contrairement à la convention de bande dessinée la plus célèbre de San Diego, ne dureront qu’un jour: samedi prochain, le 22 août 2020 et tout cela dans le confort de nos affaires avec des diffusions des titres que Warner Bros.et DC ils en auront pour les mois suivants.

Mais pour votre organisation, les fans pourront s’organiser en Programmes et panneaux DC FanDome grâce à un planificateur personnalisable, y compris la planification avec plus de 100 heures de contenu unique.

Grâce à https://schedule.DCFanDome.com, les fans pourront créer un agenda personnalisé comprenant des panels, des projections, des événements et des master classes auxquels ils souhaitent faire partie. Les détails du programme sont disponibles en neuf langues et dans différents fuseaux horaires. Ici, nous partageons une brève description de la salle des super-héros et de chaque univers incroyable.

Voici les panneaux pour que vous sachiez où seront vos titres préférés:

Salle des super-héros: l’épicentre de DC FanDome. Ici, vous découvrirez la programmation spéciale et les panneaux étoiles. Vous pouvez Soyez le premier à voir le tout nouveau contenu de films, séries télévisées, jeux et plus encore. La salle des super-héros est la porte d’entrée vers un monde spécialement conçu pour les fans (et sera disponible en neuf langues).RegarderVerse: C’est un environnement profondément immersif qui vous transportera dans la rue animée, dans le quartier où le théâtre de DC FanDome. Explorez les devantures, les ruelles et les toits … mais assurez-vous aussi visitez les quatre théâtres emblématiques: Monarch, Athena, Kandor et McDuffie’s Dakota, qui accueille la Blerd & Boujee House célébrant la culture Black Nerd (Blerd) qui accueille joyeusement Blerds, LatinxGeeks, entre autres fans. Prenez place, faites partie de notre public virtuel et profitez des heures de contenu DC du monde entier à ne pas manquer. Qu’il s’agisse de panneaux, de projections exclusives en première mondiale ou d’images inédites, il y en a pour tous les goûts avec les acteurs et les créateurs des mondes de DC, notamment des séries télévisées, des films, des divertissements à domicile, des jeux vidéo, etc.YouVerse: dans cet univers, les FANS sont les stars. Aventurez-vous pour voir l’art le plus incroyable créé par les fans, cosplay et contenu généré par les utilisateurs du monde entier, Y compris peut-être le vôtre! Dans cet endroit, les fans sont reconnus, honorés et récompensés tout au long de cette expérience unique de 24 heures.Insider: Entrez dans le monde des coulisses des légendaires studios Warner Bros.pour rencontrer les experts qui donnent vie à DC sous toutes ses formes. Des bandes dessinées aux jeux, en passant par la télévision, les films, les parcs d’attractions, les produits de consommation et plus encore.FunVerse: C’est l’univers idéal pour partager votre amour pour DC! Explorez chaque recoin de cet espace immersif et interactif, où vous pouvez accéder à des bandes dessinées numériques gratuites, acheter des produits exclusifs et des objets de collection par nos partenaires; posez à notre station de selfie, explorez la Batcave et amusez-vous avec de nombreuses autres activités incroyables.DC Kids FanDome– Explorez la tour Teen Titans, visitez Sweet Justice Cafe de DC Super Hero Girls, dirigez-vous vers la Batcave et voyez tous vos héros animés préférés dans ce monde spécialement conçu pour les enfants de tous âges.

L’univers Sandman – 10h30 Hall of Heroes

Neil Gaiman parlera de l’importance de Sandman et de la façon dont ils se sont répandus dans de nouvelles histoires.

Suicide Squad: Kill the Justice League – 17h00 Hall of Heroes

Fans de la franchise Batman: Arkham? Attendez de voir ce qui va suivre avec Suicide Squad Kill the Justice.

Aquaman 2 – 16h00 Salle des héros

Le retour du roi des mers sur grand écran. James Wan et Patrick Wilson parleront du projet, mais … qu’en est-il de Jason Momoa?

Flashpoint – 11h45 Salle des héros

Andy et Barbara Muschietti avec Ezra Miller et la scénariste Christina Hodson parleront de ce à quoi s’attendre du premier film Flash solo.

Shazam – 16h30 Salle des héros

Zack Levi avec les acteurs et le réalisateur. Le film n’entre pas en production, mais certaines annonces sur l’intrigue sont attendues.

The Suicide Squad – 12h00 Hall of Heroes

L’un des titres les plus attendus sera le redémarrage / la suite du film que James Gunn prépare.

Wonder Woman – 16:15 Salle des héros

Une célébration spéciale de 80 ans de publication. Patty Jenkins et Gal Gadot seront présentes.

Black Adam – Salle des héros à 15h00

Dwayne Johnson entre enfin dans le monde des super-héros et partagera les détails de ce à quoi nous pouvons nous attendre.

The Snyder Cut – 14h45 Salle des héros

Le nouveau film et la vision de Zack Snyder pour Justice League à partir de 2017, mais maintenant avec l’arrivée à HBO MAX.

Le Batman – 17h30 Salle des héros

Matt Reeves parlera de l’un des films les plus attendus des prochaines années … Robert Pattinson sera-t-il là?

DC FanDome

Sergio López Aguirre Stanley Kubrick a dit un jour « Pour avoir une vision plus large, voir non seulement les bons films, mais aussi les mauvais » évidemment, je lui ai prêté attention dans le second et c’est très drôle.