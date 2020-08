Le film drôle de 1994 The Mask pourrait avoir deux nouveaux épisodes pour former une trilogie d’action et beaucoup d’humour «vert».

Le masque 1994 a été l’un des films les plus importants de cette année et a également contribué au lancement Jim Carrey comme l’une des grandes stars d’Hollywood. Il y avait des plans pour plus de films à l’époque, mais ils ont fini par caler. Il y avait une suite sans Jim Carrey appelé Le fils du masque en 2005, mais il faudra faire comme si elle n’existe pas. Cependant, toutes ces années plus tard, il semble qu’ils essaieront à nouveau en grand.

Selon certaines sources, les mêmes qui ont dit que Jim Carrey reviendrait avec un camée dans Space Jam: un nouvel héritage Avant que cela ne soit confirmé par des images divulguées, il semble que Warner Bros. envisage de faire deux nouveaux films de Le masque, afin qu’une trilogie puisse être formée avec l’original de 1994 à l’esprit. Et Jim Carrey est apparemment ouvert à l’idée de participer aux deux.

Ceux qui suivent la carrière de l’acteur peuvent être conscients de son aversion traditionnelle pour faire des suites, bien qu’il ait clairement changé d’avis ces derniers temps, comme il a été persuadé de le faire. Deux imbéciles encore plus idiots 2014 et a confirmé sa participation à la prochaine suite de Sonique. Jim Carrey a clairement indiqué qu’il serait prêt à mettre le masque de Loki encore une fois si le cinéaste correct était également inclus. Donc, même si nous ne savons pas qui Warner Bros. vise à diriger, ce doit être quelqu’un de bien.

De quoi parlait le premier film?

Dans le film de Le masque, Jim Carrey joue Stanley Ipkiss un employé de banque désemparé. Lorsque la belle Tina Carlyle (Cameron Diaz) apparaît à la succursale, Stanley est impressionné par elle. Bien que ses intentions soient de photographier le coffre-fort pour qu’un groupe de gangsters le vole. Le protagoniste décide d’aller au club où travaille Tina, mais ils ne le laissent pas entrer et il se retrouve seul et sans voiture pour rentrer chez lui. À ce moment, il voit quelque chose qui semble être une personne flottant dans la rivière. Alors il se lance pour le sauver, mais il s’avère que c’est le masque emmêlé dans les algues et les ordures, alors il le ramène chez lui et décide de le mettre.

Cela lui donne des pouvoirs et sa personnalité change radicalement, d’être honnête et instruit, pour devenir un être fou que rien ne peut arrêter. Puisque le masque appartient à Loki, le dieu nordique du mal. De là, il volera des banques et affrontera des gangsters tout en essayant de récupérer le cœur de Tina.

Le film de Le masque il a rapporté plus de 351 millions de dollars en 1994 et ses effets spéciaux ont été nominés aux Oscars. Bien qu’ils aient perdu contre Forrest Gump, qui ont également été fabriqués par ILM.