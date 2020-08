Il y a quelques jours, nous vous avions dit avec des mèmes que les enfants d’Oaxaca ne pouvaient plus acheter de la malbouffe par eux-mêmes, mais sous la surveillance d’un adulte. Ceci après une initiative approuvée par les députés d’État dans le but de réduire les taux élevés d’obésité dans la population. La mesure a été généralement applaudie et sa bonne réception a conduit à nouvelles propositions de Morena et du PAN pour que cela soit étendu à tout le pays et que les situations de «succès dans la vie» sont également éliminées dans la publicité de la malbouffe.

L’initiative vient principalement du sénateur Raúl Paz appartenant au PAN, qui a proposé que la publicité de la malbouffe et des boissons gazeuses n’utilise pas «images d’un plus grand succès dans la vie émotionnelle et la sexualité des gens » L’idée est que ces produits ne sont pas associés à des situations positives ou heureuses qui encouragent leur consommation.

Il a expliqué que ces produits ne devraient pas être liés aux activités créatives, aux sports, à la maison ou au travail; et qu’ils ne ciblent pas non plus les mineurs, en plus du fait qu’ils ne peuvent pas apparaître dans ladite publicité. Je veux dire, au revoir aux publicités familières de Coca Cola.

Mad Men Don Draper et toute son équipe seraient probablement préoccupés par la proposition. En général, le but de toute publicité est de générer des situations de plaisir pour encourager l’achat du produit, pas tant la consommation, cependant, sans cette incitation, cela devient une entreprise compliquée.

La proposition du sénateur Paz vise également à appliquer des mesures aux magasins et aux magasins en libre-service dans lesquels des panneaux clairs et visibles doivent être placés là où l’interdiction de ce type de produits à forte teneur calorique est avertie aux mineurs.

Qu’est-ce que tu penses? Pensez-vous que la publicité sur la malbouffe devrait être modifiée?

malbouffe