Les fans de The Umbrella Academy et Aidan Gallagher sont convaincus que l’acteur est la meilleure option pour jouer Robin dans The Batman.

Les fans de The Umbrella Academy sont convaincus qu’Aidan Gallagher est l’une des meilleures options pour jouer à Robin. Actuellement, l’acteur est sur toutes les lèvres pour sa performance en tant que Five dans la série Netflix, qui a déjà lancé sa deuxième saison il y a quelques jours et pourrait même avoir un spin-off en tête.

Avec la première de la deuxième saison de la série, les fans ont été fascinés et applaudissent déjà pour une troisième saison. Pendant ce temps, ils voient également Aidan Gallagher comme une excellente option pour jouer Robin dans The Batman, en supposant que le film mettra parfois en vedette l’éternel acolyte de Batman.

L’idée a été proposée par un fan et rapidement de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux ont commencé à soutenir cette possibilité.

J’ai donc commencé à regarder l’Académie des parapluies hier soir et la seule chose qui me préoccupe est à quel point un Robin Aidan Gallagher serait parfait. – Neo Medaxm (@NeoGameSpark) 3 août 2020

Les fans de #TheUmbrellaAcademy demandent à Aidan Gallagher comme nouveau Robin. Que pensez-vous de cette idée? pic.twitter.com/PO39faINW8 – 🦇 La Batcueva de Mario 🦇 (@BatcuevaDeMario) 3 août 2020

Comment penseriez-vous que #AidanGallagher (#TheUmbrellaAcademy) était #Robin? Non pas qu’il y ait une rumeur à ce sujet, mais avec la mauvaise humeur de Cinco, cela pourrait être Jason… pic.twitter.com/cTejWLqIjr – Red Legacy Comics (@RedLegacyComics) 3 août 2020

Un acteur qui a du potentiel

Bien qu’Aidan Gallagher n’ait pas commencé sa carrière avec The Umbrella Academy, c’est grâce à ce projet qu’il est devenu un acteur hautement reconnu dans le monde entier et un favori des fans. Sa première incursion dans l’audiovisuel a été avec la série Nickelodeon Nicky, Ricky, Dicky & Dawn entre 2014 et 2018, pour laquelle il a reçu deux nominations aux récompenses de la chaîne. Le charisme de l’acteur et la personnalité maussade du personnage invitent le public à le considérer pour de futurs projets. Et c’est que la série est devenue un phénomène qui a même réussi à dépasser le nombre d’audience de la première saison de Stranger Things.

Pour le moment, on ne sait pas non plus si The Batman mettra en vedette Robin dans les futurs films. Mais si tel est le cas, les fans mettent tous les jetons sur l’acteur de The Umbrella Academy.