Après une série de retards, No Time To Die sortira en salles en novembre de cette année, une première au Royaume-Uni devant marquer le lancement. Cependant, on a récemment appris que ceux qui sont à la tête du film de James Bond ne veulent pas qu’Ana De Armas, qui joue Paloma dans le film, soit présente avec son partenaire, Ben Affleck.

Selon les rapports de Metro UK, il existe des sources qui révèlent que les patrons du prochain opus de James Bond veulent garder toute l’attention sur les stars du film, notamment Daniel Craig, Rami Malek, Naomie Harris, Lashana Lynch et Ana de Armas, pour ce qu’ils ne veulent pas que l’actrice assiste avec Affleck retient toute l’attention.

«La sortie de ce film a été longue à venir et les directeurs de la franchise veulent que les projecteurs soient braqués sur les stars du film. Ce serait un désastre s’il ne s’agissait que de Ben avec Ana éclipsant l’événement.

Le site rapporte également qu’Ana de Armas et Ben Affleck sont un couple depuis le début de l’année qui se sont rencontrés sur le tournage du film Deep Water. Depuis lors, ils ont été constamment vus ensemble, étant une page de fans d’Ana de Armas sur Twitter qui partage constamment des images du couple, qui dit qu’ils se sont récemment disputés avec le compte officiel de Knives Out.

Ana de Armas joue Paloma dans No Time to Die, et bien que le rôle ait été créé spécialement pour elle, elle n’était initialement pas considérée comme la bonne personne pour jouer une Bond girl, car elle était consciente des attentes qu’impliquait être une Bond girl et non. Je pensais que c’était un bon choix pour le rôle au début.

