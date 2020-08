Depuis plus de 12 ans, le programme radio Fréquences radio il est devenu l’un des espaces de diffusion les plus importants du cinéma mexicain. Aujourd’hui, après plus de 12 ans d’antenne, l’émission animée par le cinéaste Roberto Fiesco annonce sa suspension indéfinie pour «raisons logistiques».

AUJOURD’HUI, CINESECUENCIAS RADIO fait une pause pour des raisons logistiques. Après 575 programmes, nous disons au revoir – peut-être temporairement, peut-être pas – à ce 2020, très heureux d’avoir discuté avec / pour toutes les personnes qui nous ont accompagnés et ont rendu ce programme possible. – Cineseificios Radio (@cineseificiosr) 22 août 2020

Via Twitter, l’émission produite par Gabriela Álvarez a annoncé une pause dans ses émissions après près de 600 programmes à l’antenne. « Nous disons au revoir – peut-être temporairement, peut-être pas – à ce 2020, très heureux d’avoir discuté avec / pour toutes les personnes qui nous ont accompagnés et ont rendu ce programme possible. » Désormais, le programme continuera d’être présent dans son espace radio avec des retransmissions jusqu’à nouvel ordre.

Diffusée tous les samedis à 11 heures par Reactor 105,7 FM, Cinesedamientos Radio diffusait tout ce qui concernait l’industrie cinématographique nationale. La coproduction en charge d’IMCINE avec l’IMER est intervenue semaine après semaine des premières de chaque semaine aux festivals de films à travers le pays, en passant par les récompenses, les appels et les entretiens avec les grandes figures du cinéma mexicain.

À l’antenne, Roberto Fiesco a remercié la communauté cinématographique qui les a accompagnés tout au long de près de 12 ans d’émissions.

Le cinéma mexicain réagit à l’actualité

Erika Ávila, productrice de Dream dans une autre langue:

Aujourd’hui, les cinéastes mexicains reçoivent un coup de plus du gouvernement qui leur enlève chaque jour des opportunités. Cette fois, nous perdons @cinesequencesr J’ai de la colère et de la tristesse, nous nous retrouvons sans ce formidable moyen de diffusion et d’apprentissage pour notre cinéma national – Erika Avila (@erikavdue) 22 août 2020

Emilio Portes, directeur de Belzebuth:

Axel Muñoz, directeur de July Nights:

J’apprends, avec tristesse, que c’est aujourd’hui la dernière émission de @cinesequencesr, dont l’énorme travail de Roberto Fiesco a fait que le cinéma mexicain et ses cinéastes pouvaient s’exprimer chaque semaine, là, sans préjugés, tous les types de cinémas pouvaient s’adapter. Ils nous manqueront beaucoup. – Axel Muñoz Barba (@AxelMishael) 22 août 2020

Julián Hernández, directeur de Tattooed Rencor:

Le Centre de formation cinématographique (CCC):

Natalia Beristáin, directrice de Los adioses:

Avec grand regret, j’ai lu cette nouvelle. @cinese séquencesr a toujours été un espace fondamental pour la diffusion du cinéma national, pour amener le cinéma et ses réalisateurs au public.

Merci pour le travail accompli. S’il y a quelque chose que nous pouvons faire pour récupérer l’espace, nous y sommes! https://t.co/6oeCVvoAGp – Natalia Beristain (@natsberistain) 22 août 2020

Cinéma mexicain

