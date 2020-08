Mission: Impossible 7 a été forcé de s’arrêter, mais pas à cause du COVID cette fois; plutôt à cause d’un accident sur le plateau. The Sun rapporte que la production du film au Royaume-Uni a dû être interrompue après qu’un accident de moto a provoqué un violent incendie.

Selon la source du site, la cascade coûteuse «s’est terriblement mal passée. L’idée était que le cascadeur se pose sur d’énormes oreillers remplis de cartes pour amortir le coup, tandis que le vélo s’écrase au sol en toute sécurité à quelques mètres de là. Malheureusement, il a été mal calculé. » La source a ajouté que la tête et les frottements causés par le rembourrage en carton ont pris feu, l’incendie provoquant suffisamment de fumée pour qu’un aérodrome de la RAF à proximité ait dû être fermé.

Personne n’a été blessé dans l’incident, mais il a fallu un arrêt jusqu’à ce que la zone puisse être dégagée et les dommages évalués. On a dit que Tom Cruise était furieux que la cascade tourne mal.

Mission: Impossible 7 a d’importants retards souterrains, comme la plupart des films en production, en raison de la pandémie COVID-19. Le film est écrit et réalisé par Christopher McQuarrie et met en vedette Cruise, Simon Pegg, Rebecca Ferguson et Ving Rhames. Il est actuellement fixé pour une date de sortie en novembre 2021.