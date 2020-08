Partager

Le fandome de DC a débuté avec Wonder Woman 1984 et a révélé le dernier regard de Cheetah dans le film dans une nouvelle bande-annonce

Le panel Wonder Woman 1984 a lancé le DC FanDome avec style, avec une nouvelle bande-annonce pleine d’action pour la suite de DC Comics de Patty Jenkins. Comme prévu, le look final de Cheetah est enfin révélé.

Comme promis, Warner Bros a publié une nouvelle bande-annonce pour Wonder Woman 1984 pendant le DC FanDome. Beaucoup d’entre nous espéraient que cette nouvelle bande-annonce révélerait enfin le look du méchant du film en tant que Kristen Wiig, et nous avons vu nos appels se réaliser lorsque le dernier regard de Cheetah a été montré à la fin de la bande-annonce dans un dernier moment rempli d’action où on peut la voir combattre Diana Prince.

Le personnage a clairement pris vie avec CGI pour la plupart, mais elle a fière allure en mouvement et constitue certainement une menace redoutable pour le guerrier amazonien.

La chose la plus intéressante à propos de cette bande-annonce est peut-être qu’elle confirme essentiellement une fuite d’intrigue du début de l’année détaillant ce qui se passerait dans Wonder Woman 1984 du début à la fin. Si vous lisez cela à l’époque, au moins maintenant vous savez à quoi vous attendre de la prochaine suite.

Si vous ne l’avez pas vu, il y a beaucoup de choses à apprécier ici et des moments amusants entre Diana Prince et Steve Trevor. Sa dynamique promet une fois de plus d’être un moment fort, et il y a quelques indices dans cette nouvelle bande-annonce sur la façon dont son ancien amour parvient d’une manière ou d’une autre à revenir d’entre les morts.

Wonder Woman 1984 devrait sortir en octobre, à moins de retards supplémentaires. Vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessous:

Partager Cinémascomique

Depuis que je me souviens que j’ai toujours été attiré par le dessin, la bande dessinée et surtout le cinéma, la faute de ce passe-temps est « Star Wars: Episode IV », j’ai été fasciné par le grand nombre de vaisseaux spatiaux qui sont apparus dans elle et le monde entier créé par George Lucas, la scène du navire corellia poursuivi par un croiseur impérial avançant pour remplir l’écran était choquante. La musique de John Williams était entraînante et facile à retenir, à ce moment-là je me souviens de mes collections d’autocollants et des poupées de la série. Une autre grande influence a été les bandes dessinées, en particulier les éditions Vertex de Spiderman, X-Men, The Avengers, The Fantastic 4, avec lesquelles j’ai appris à dessiner en copiant les vignettes de John Romita Sr. et Jack Kirby. Il n’est donc pas surprenant qu’il ait fini par étudier à l’école des arts de Saragosse.