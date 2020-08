The Suicide Squad est un prochain film DCEU qui réunira un casting de célébrités internationales, dont un acteur mexicain primé. Il s’agit de Joaquin Cosío, qui est déjà apparu dans plusieurs productions hollywoodiennes (The Lone Ranger) mais qui ne fera que maintenant ses débuts dans le genre super-héros grâce au réalisateur James Gunn.

Vendredi cette semaine, il est arrivé que James Gunn se soit précipité sur son compte Twitter pour rappeler à ses followers le panel exclusif de The Suicide Squad dans le DC FanDome (événement virtuel qui se déroule actuellement sur www.dcfandome.com).

Dans son tweet, le réalisateur également de Guardians of the Galaxy (2014) a tagué plus d’une douzaine d’actrices et d’acteurs qui sont ajoutés au prochain film DC Extended Universe. Quelques minutes plus tard, Cosió a partagé ce message en disant: « Brillant! Je suis très excité. Quel chingón! « , auquel Gunn a répondu en faisant allusion à l’un des personnages mexicains les plus mémorables.

Cochiloco !! 🙏🙌🙏🙌🙏🙌 – James Gunn (@JamesGunn) 21 août 2020

« Cochiloco » est bien sûr le surnom d’un trafiquant de drogue que Cosío dépeint dans le film d’humour noir El infierno (2010), réalisé par Luis Estrada. Pour ce travail, il faut rappeler qu’histrion a remporté le prix du meilleur second rôle aux Ariel Awards décerné par la Mexican Film Academy.

Plusieurs internautes étaient ravis que Gunn fasse référence à Cosío sur la base de ce personnage attachant. Dans la section des réponses, il ne manquait pas de GIF ou d’images mettant en vedette « Cochi », ainsi qu’un commentaire qui célébrait le fait que l’acteur était désigné de cette manière et non pas comme « Mascarita » (le rôle de Cosío dans la comédie Matando Cabos).

The Suicide Squad sera présenté en première sur 6 août 2021. Jusqu’à midi ce samedi, le rôle de Joaquín Cosío dans ledit film reste un mystère. Le découvrirons-nous dans quelques minutes grâce au panneau DC FanDome?

