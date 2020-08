La voiture fantastique. James Wan racontera une version plus actuelle du célèbre combattant du crime des années 80 et de sa supercar.

James Wan prépare une adaptation cinématographique de Knight Rider connue en Espagne sous le nom de La voiture fantastique. La série a été diffusée pour la première fois sur NBC de 1982 à 1986 et a été le lancement initial de la carrière de David Hasselhoff avant son rôle principal dans la série à succès Baywatch. Créé par Glen A. Larson, Hasselhoff a dépeint Michael Knight, un combattant du crime assisté par son intelligence artificielle Pontiac Trans Am, K.I.T.T.

Knight Rider continuerait d’inspirer des émissions de télévision, des films et des jeux vidéo dérivés, Hasselhoff reprenant même son rôle dans le téléfilm de 1991 Knight Rider 2000 et apparaissant dans un épisode de la série de renaissance de 2008. Les deux projets étaient destinés à aboutir à à de nouvelles séries qui ne se sont jamais concrétisées. Il y avait eu des nouvelles depuis un certain temps d’une adaptation cinématographique de Knight Rider avec différents noms de réalisateurs liés au projet au fil des ans, y compris l’écrivain et le réalisateur de gardiens de la Galaxie James Gunn et Justin Lin de Star Trek Beyond Now Michael et KITT semblent se réunir officiellement sur grand écran.

Spyglass Media Group s’est associé à James Wan et Michael Clear d’Atomic Monster pour adapter la série classique des années 80 en un long métrage. Selon Deadline, le redémarrage sera une version actuelle de la série, en conservant le thème anti-établissement de l’original. Les autres détails de l’intrigue pour le projet n’ont pas encore été annoncés. L’ancien scénariste de jeux vidéo TJ Fixman adapte le scénario et Judson Scott en sera le producteur exécutif.

James Wan a été le réalisateur et le créateur de films d’horreur très populaires tels que Saw et les deux premiers films Insidious et The Conjuring. Il a également atteint des jalons au box-office en tant que réalisateur des superproductions Aquaman et Furious 7. Sa société de production est à l’origine des films Annabelle et d’autres spin-off de The Conjuring, ainsi que de la série DC Universe The Swamp Thing. Fixman a écrit des scripts pour plusieurs films et a été responsable de l’écriture de jeux vidéo tels que la série Ratchet & Clank et Resistance: Fall of Man.

Alors que la plupart des détails du redémarrage sont gardés secrets, les fans de la série culte classique seront probablement soulagés qu’un film Knight Rider soit enfin en cours de réalisation. Il sera intéressant de voir comment il se perpétuera ces jours-ci, en particulier avec le look de la supercar compte tenu du nombre d’effets spéciaux produits depuis les années 1980. Le film Knight Rider semble être entre de bonnes mains avec le réalisateur James Wan, qui a déjà réalisé Furious 7. Le Les fans devraient s’attendre aux poursuites épiques en voiture et aux séquences d’action intenses qui ont rendu la série si populaire à son époque.

Il semble que La voiture fantastique est de retour à la mode, que pensez-vous de l’actualité d’un film réalisé par James Wan?