Avec la fin de la série Netflix ‘Ozark’, l’acteur, réalisateur et producteur Jason Bateman dirigera un nouveau projet basé sur l’histoire de Gus Krieger, «Superworld». Selon The Hollywood Reporter, le film Warner Bros. réunira Bateman avec l’écrivain « Game Night » Mark Perez.

Sorti exclusivement en audio fin juillet, « Superworld » se déroule sur Terre en 2038, dans un monde entièrement peuplé d’humains super puissants, à l’exception d’Ignatius Lohman, un civil dont le père est le général Lancelot Lohman du Agence de défense PEERLESS et l’un des hommes les plus puissants de la planète. Soudainement, il se retrouve sur la bonne voie pour un seigneur d’entreprise mégalman avec la capacité de neutraliser n’importe quelle superpuissance, il doit donc faire équipe avec son père et ses alliés PEERLESS pour sauver les Nations Unies de la Terre.

Batmen dirige et produit le projet via son label Aggregate Films aux côtés de David Kanter et Joff Okin de Anonymous Content. Il y a à peine une semaine, nous avons également annoncé que Bateman dirigera le thriller Netflix « Here Comes The Flood », un film écrit par Simon Kinberg (« X-Men: Dark Phoenix ») dont l’histoire tourne autour de la romance qui se déroule en même temps que le les protagonistes entreprennent un vol.

Un troisième projet réunira Bateman et Prez, puisque le second sera le scénariste d’un futur film sans titre Netflix défini. Bateman réalisant ce film sera une comédie d’action familiale avec John Cena (« Bumblebee »).