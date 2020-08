Cats a été un film très mal reçu qui a amené divers musiciens à faire partie de sa distribution, tels que Taylor Swift et Jason Derulo. Et dans une récente interview, le chanteur pop a révélé l’émotion qu’il ressentait lorsqu’il a commencé à travailler sur le film, car il pensait pouvoir changer le monde.

Cats était le premier film de Jason Derulo, alors il pensait à l’origine que ce serait un film qui aurait beaucoup d’impact en étant un projet extrêmement difficile, alors il pensait que jouer le chat Rum Tum Tugger serait le premier rôle parfait dans un film qui, pour lui, il a peint pour être parfait.

Cela a été révélé au journal britannique The Telegraph:

«Pendant longtemps, j’ai essayé de découvrir c’était le premier rôle parfait pour moi, et les chats ont coché toutes les cases. C’était parfait parce qu’ils n’auraient pas pu obtenir un casting plus débutant, un réalisateur plus respectable qui est également lauréat d’un Oscar, et Rum Tum Tugger est un rôle hérité, un personnage de premier plan dans une comédie musicale classique. Même quand j’ai vu la bande-annonce, j’ai ressenti des frissons dans le dos! Je pensais que le film allait changer le monde.

Malgré l’échec du film et sa mauvaise réception, Derulo ne regrette pas d’avoir fait partie du film, car il sait qu’à partir de maintenant il peut commencer à faire une grande carrière au cinéma:

«Vous ne pouvez pas attendre le moment parfait, car ce n’est peut-être pas votre moment. Il faut donc aller chercher l’or. Voilà comment je vais avancer.

Et bien que Jason Derulo ait eu des choses positives à dire à propos de Cats, ses commentaires sont très différents de ce que pensent d’autres personnes impliquées dans la production, comme le compositeur de la comédie musicale originale, Andrew Lloyd Webber, qui a récemment décrit la version cinématographique de la comédie musicale comme ridicule.

