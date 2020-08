Tel que rapporté par Deadline, Jennifer Gray reprendra son rôle de Frances « Baby » Houseman dans la suite de Lionsgate à « Dirty Dancing ». L’actrice servira également de producteur exécutif sur le projet, qui sera réalisé par Jonathan Levine («Presque impossible») et un scénario de Mikki Daughtry et Tobias Iaconis.

Le film de 1987 mettait en vedette Patrick Swayze et Gray en tant que deux amants se réunissant pour exécuter la dernière grande danse de l’été malgré la désapprobation du père de la fille. Réalisé par Emile Ardolino, le film a rapporté 218 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 5 millions, remportant un Golden Globe et un Oscar pour sa chanson « (I’ve Had) The Time of My Life ». . Les deux leaders ont également remporté des nominations aux Golden Globe pour leurs performances.

« Être exactement le genre de film romantique et nostalgique que les fans de la franchise attendaient et ce qui est devenu le titre le plus vendu de l’histoire de la société », a déclaré le PDG de Lionsgate, Jon Feltheime, lors d’une conférence téléphonique. sur les avantages de l’entreprise.

Le studio a déjà fait une suite en 2004 intitulée «Dirty Dancing 2», avec Diego Luna, Romola Garai, January Jones, John Slattery et Sela Ward. Le film n’a pas été bien accueilli par la critique et a également échoué au box-office avec un box-office mondial qui atteignait à peine 28 millions de dollars.