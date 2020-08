Fortnite rejoint la longue liste d’applications ou de jeux vidéo qui ont connu des situations qui les ont amenés à être considérés comme «interdits» ou inadaptés au grand public, (comment oublier le combat entre Epic Games, Google et Apple). Mais rappelons-nous que les jeux vidéo interdits sont présents dans l’industrie depuis longtemps et que certaines des raisons pour lesquelles cette décision a été prise sont extrêmes, se posant la question de savoir s’il était nécessaire de prendre cette décision ou était-ce simplement publicité gratuite?

Notre examen de ces jeux vidéo qui ont été interdits par des intérêts politiques ou économiques ou même pour avoir préconisé la violence sexuelle, entre autres choses, est un voyage à travers certains des titres qui, bien qu’ils en soient venus à avoir ces attributs, la vérité est que dans certains cas étaient extrêmement plus attractifs pour d’autres raisons et lorsque nous avons pu les jouer, nous n’avons pas compris les raisons pour lesquelles cette décision avait été prise.

Voici une liste de certains titres vidéo jouables qui ont été retirés des étagères en raison de leurs taux élevés de violence intense, de sexe graphique ou de sujets très désagréables qui ont suscité un examen minutieux parmi le public et d’autres secteurs sociaux.

RapeLay

Sorti le 21 avril 2006 au Japon par la société Illusion, RapeLay a provoqué une vague de critiques en raison de son intrigue et de son gameplay scandaleux et regrettables. Le titre est joué du point de vue d’un chikan – terme japonais pour harcèlement sexuel – nommé Masaya Kimura, qui traque puis viole la famille Kiryū d’une mère et de ses deux filles. La logique du jeu détermine que l’attaque sexuelle est dérivée parce que l’un des personnages féminins accuse le protagoniste de l’avoir harcelée et par conséquent, il agit par vengeance. Taina Bien-Aimé, directrice exécutive de la coalition contre la traite des femmes et membre fondatrice d’Egalité Maintenant, s’est prononcée contre et a encouragé une forte mobilisation pour que RapeLay soit retiré du marché. « C’était un jeu qui n’avait absolument aucune place sur les marchés de consommation », a-t-il déclaré. Le titre est strictement interdit en Australie, en Argentine, en Indonésie et aux États-Unis. Bien que dans ce dernier pays, il a reçu un classement qui lui permet toujours d’être obtenu en ligne.

Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfighter 2

Lancée par Ubisoft en 2007 pour différentes consoles telles que Xbox 360, Play Station 3 et PC, la suite de Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfighter a été censurée en rien de plus et rien de moins qu’au Mexique. Il s’avère que l’histoire place le joueur aux commandes d’une équipe tactique américaine qui travaille avec les autorités mexicaines pour éliminer les guérilleros dans les rues de Ciudad Juárez, provoquant des fusillades brutales. Bien sûr, l’intrigue a agacé Héctor Murguía Lardizábal, alors président municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, qui s’est déclaré mécontent, car le jeu vidéo dépeignait le Mexique comme un pays extrêmement dangereux qui devait être soumis avec des marges de violence inimaginables. De même, il a accusé Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfighter 2 de perpétuer un comportement xénophobe, raciste et égoïste. « Les jeux vidéo violents inculquent des valeurs à l’envers, et ces actions sont méprisables car ce qu’ils essaient de faire, c’est de diviser la bonne volonté des habitants des villes américaines avec celles de leurs pairs du côté mexicain », a-t-il déclaré.

Grand Theft Auto

L’un des jeux vidéo les plus reconnus au monde, il n’est pas non plus sorti sans censure. Comme nous le savons, la série de jeux vidéo développée par Rockstar Games a pour protagonistes différents criminels qui déchaînent le chaos en exerçant une violence extrême et en montrant des vols et des drogues. Le thème a déclenché différentes controverses à travers le monde. Par exemple, l’un d’entre eux s’est produit en Thaïlande où un garçon du nom de Polwat Chino a demandé un taxi à Bangkok et, au moment de payer le voyage, a sorti un couteau et a poignardé le chauffeur à mort. Lorsqu’il a été arrêté par la police, il a blâmé Grand Theft Auto pour ses actions violentes, affirmant que « tuer semblait facile dans le jeu » et qu’il avait besoin d’argent pour y jouer. Il convient de noter qu’en Thaïlande, les joueurs ne peuvent pas avoir leur propre console, pour cette raison, ils se rendent dans des établissements disposant d’un accès Internet pour y jouer. Cependant, le gouvernement thaïlandais a interdit le jeu vidéo.

Un autre scandale et une autre censure ont eu lieu en Australie et aux États-Unis. Dans Grand Theft Auto: San Andreas, il y avait un mini-jeu – presque impossible à trouver – connu sous le nom de Hot Coffe, dans lequel une fille vous invite à venir chez elle pour « prendre un café « bien que c’était en fait pour les rapports sexuels. Une fois la situation connue, le Entertainment Software Rating Board (ESRB) a dû reclasser le jeu et retirer 85% des copies du marché. Une version rééditée a été publiée plus tard, interdisant aux joueurs d’accéder au mini-jeu avec la légende «Cold Coffe».

Brute

Sorti en 2006 par Rockstar Vancouver, Bully était un scandale pour le gouvernement brésilien. Il s’avère que les développeurs ont eu la magnifique idée que les joueurs pourraient incarner un intimidateur scolaire à travers un personnage nommé Jimmy Hopkins, qui a déjoué les autorités de l’internat où il passe ses journées à exercer toutes sortes de violence contre leurs pairs (garçons, filles, adolescents, enseignants, policiers). Lorsque le titre est arrivé dans l’État brésilien de Rio Grande do Sul, les autorités l’ont rejeté parce que «l’établissement du jeu dans une école serait potentiellement dangereux pour les adolescents».

Chasse à l’homme 2

Poursuivant les titres provenant de Rockstar, Manhunt 2 a également été interdit pour ses niveaux élevés de violence et de sang qui dépassaient de loin le premier opus. Pour comprendre pourquoi les exécutions d’armes à feu et autres atrocités observées dans le jeu vidéo ont été interdites, il suffit de jeter un coup d’œil à ce que le gouvernement britannique a fait, qui a catégoriquement rejeté sa classification et l’a entièrement banni. Bien que Rockstar ait dû faire plusieurs changements pour présenter une version plus « légère », la réalité est que dans des pays comme l’Irlande, l’Arabie saoudite, l’Allemagne, la Corée du Sud et le Koweït, ils ont également dit « au revoir ».

La vengeance de Custer

Développé et distribué par Mystique en 1982, Custer’s Revenge est également sur cette liste en raison de son contenu sexuel. Le joueur contrôle un personnage nommé George Armstrong Custer, qui porte un chapeau de cowboy, un mouchoir et des bottes, mais a également une érection évidente. Le cowboy heureux doit sauter une série d’obstacles pour atteindre son objectif: avoir des relations sexuelles avec une femme amérindienne nue aux gros seins attachés à un cactus, appelé Revenge. Aux États-Unis, l’activiste Andrea Dworkin a assuré que le titre avait généré une série de viols contre des femmes amérindiennes. Bien que le fait n’ait pas été vérifié, plusieurs villes américaines ont tout fait pour retirer le jeu vidéo du marché. Cependant, seul l’État de l’Oklahoma a réussi à interdire les ventes de Custer’s Revenge.

Carmageddon

Dans cette liste, non seulement Grand Theft Auto est l’un de ces jeux qui vous permet d’exercer la violence contre les civils en les écrasant avec des véhicules. Il y a aussi Carmageddon où les joueurs ont la possibilité de détruire des voitures, mais sont également autorisés à mettre fin à la vie des gens. Cette dernière a poussé le gouvernement brésilien à interdire sa vente. L’Allemagne ou le Royaume-Uni ont soutenu la motion, cependant, dans ces deux pays, il a été décidé de modifier la conception des passants et de les remplacer par des robots et des zombies.

Football Manager 2005

Ce décompte a été plein de jeux vidéo qui font appel à la violence de toutes sortes, cependant, que fait un jeu vidéo de football dans le cadre de la liste? Développé par Sports Interactive et distribué par SEGA en 2004, Football Manager 2005 a été critiqué par le gouvernement chinois pour avoir présenté le Tibet et Taiwan comme des pays distincts de la Chine. En argumentant contre la Chine, il a souligné que le jeu vidéo violait la loi parce que «son contenu est préjudiciable à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Chine».

Jeu de cartes à collectionner Pokémon

Si vous vous demandez: qu’est-ce qui ne va pas avec l’adorable Pikachu et toutes les autres créatures Pokémon? Eh bien, pour le gouvernement de l’Arabie saoudite, il a tout faux puisqu’il a interdit sa vente au format physique et numérique car le symbole énergétique représenté dans le jeu était très similaire à l’étoile de David, symbole du judaïsme en Israël. Les autorités religieuses ont accusé Pokémon de promouvoir le sionisme et d’encourager le jeu.

Le jeu des gars

Sorti en 2004 sur Xbox, Play Station 2 et PC, The Guy Game a été la cible de controverses aux États-Unis pour son gameplay. Le gameplay était un concours standard de questions et réponses à choix multiples, mais le fait était que la récompense pour chaque réponse correcte mettait en vedette des jeunes femmes qui enlevaient leurs chemisiers et montraient leur torse et leurs seins. L’affaire s’est compliquée quand on a appris que l’une des femmes était une jeune fille de 17 ans, ce qui violait les lois sur la protection des mineurs. De cette façon, un jugement fut rendu dans le comté de Travis, Texas pour interdire sa vente, c’est ainsi que le jeu fut retiré du marché et complètement oublié.

