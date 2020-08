John Legend Get Lifted Film Co et Nia Long font équipe avec Sony Pictures TV pour apporter Goldie Taylor Best-seller 2018 Dieux de papier à ABC. La série, similaire au roman, capturera une saga de pouvoir, de race et d’intrigue politique, centrée sur Victoria Dobbs Overstreet (jouée par Nia Long), le maire d’Atlanta. Elle fait équipe avec un journaliste pour enquêter sur une série de meurtres et finit par découvrir un complot politique.

«Victoria Dobbs est un personnage magnifiquement imparfait et compliqué», a déclaré Long aujourd’hui à propos de la série opportune d’une année d’élection et de division. «J’ai hâte d’explorer son parcours d’épouse, de mère et de politicienne. Dieux de papier souligne l’impact profond des femmes noires sur la politique américaine et dans le monde. Mike, John et Tash sont mon équipe de rêve! »

Tasha Grey servira de showrunner. Elle a déclaré dans un communiqué: «Nia et moi nous sommes réunis en souvenir de notre ami et de mon mentor, John Singleton. De cette amitié s’est épanouie une occasion de raconter une histoire profonde qui me tient à cœur », qui était la Non résolu: les meurtres de Tupac et de Notorious B.I.G.

«Ce projet est notre passion depuis longtemps et l’engagement de Nia n’a jamais faibli», a déclaré Lauren Stein, vice-présidente du développement dramatique de Sony Pictures TV. «Lorsque Tash a signé, il a complété cette grande équipe. Nous sommes très heureux d’avancer avec ABC. »

«Nous deux, filles du quartier, sommes fières en tant que femmes noires fortes qui se consacrent à dire la vérité sur notre existence dans un monde qui nous défend ou nous protège rarement. Pourtant, nous nous efforçons continuellement de sauver le monde. Je suis tellement heureuse et enthousiaste de travailler avec des personnes extraordinaires pour raconter une histoire en couches qui captivera le public avec SP. Nia Long comme notre chef de file. »

Production sur Dieux de papier devrait commencer plus tard cette année.