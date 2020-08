L’une des comédies pour adolescents les plus connues de la fin des années 90 est sans aucun doute 10 choses que je déteste chez vous. Cependant, malgré le grand accueil des critiques et du public, l’une de ses stars, Joseph Gordon-Levitt avait honte de son travail sur 10 choses que je déteste chez toi.

Cela a été révélé par l’acteur dans une interview à Vanity Fair, rappelant qu’il résistait constamment aux appels de ses agents l’invitant à accepter le rôle, car ce n’était pas le genre de projet qui l’intéressait:

«J’allais beaucoup dans les théâtres d’art et regardais des films qui venaient de Sundance, regardais Sling Blade et Reservoir Dogs, Soderbergh et Tarantino. C’est ce que je voulais faire ».

En outre, Joseph Gordon-Levitt a ajouté qu’il avait honte de son travail sur 10 choses que je déteste chez vous..

« Pour être honnête, J’avais assez honte de 10 choses que je déteste chez toi».

L’opportunité de réaliser son rêve lui est venue au fil du temps et petit à petit, il a endossé plus de rôles comme ceux dont il rêvait. Celui dont il se souvient avec le plus d’enthousiasme, par exemple, est son rôle principal dans Brick, réalisé par Rian Johnson. A propos de cette production, l’acteur a toujours dit de très bonnes choses.

D’un autre côté, il a dit qu’une fois qu’il a commencé à être le protagoniste de toutes ces histoires indépendantes, il s’est senti soulagé, car sa carrière prenait la direction qu’il voulait depuis le début, bien qu’après y avoir pensé mieux, il a déclaré que maintenant il est fier. ayant participé à la romance, qui comprenait également Heath Ledger et Julia Stiles. Dans le film, Gordon-Levitt joue Cameron James, le meilleur ami du protagoniste.

Actuellement, l’acteur peut être vu dans Project Power.

