Nous savons que Zack Snyder est fan de l’utilisation de thèmes musicaux et pour la bande-annonce de DC Fandome de sa très attendue Justice League Snyder Cut, il a utilisé le thème original de Leonard Cohen « Hallelujah » que pour ceux qui sont fans du travail du réalisateur, cette chanson a également été utilisée. dans son adaptation de 2009 de Watchmen.

En 2016, Zack Snyder a commencé la production de Justice League et en 2021 la vision exacte de ce film arrivera enfin après tous les revers qu’il y a eu, y compris une édition théâtrale de Joss Whedon.

Le retour de la Justice League sous le commandement de Zack Snyder a toujours été une source d’émotion de la part de ses fans du monde entier et avec la première du premier trailer, nous pouvons voir de nombreuses scènes qu’ils ont dû supprimer dans la coupe originale et qui ont été remplacés par ce que Joss Whedon a fait en 2017 après le départ soudain de Snyder pour régler les problèmes de famille.

Naturellement, nous voyons plus de Flash et de Cyborg ainsi que l’introduction de Darkseid qui a toujours été l’un des méchants que les fans s’attendaient à voir dans l’édition Zack Snyder.

Titre original: Justice League Snyder Cut

An: 2020

Réalisateur: Zack Snyder (Justice League)

Acteurs: Gal Gadot, Henry Cavill

DC FanDome

Sergio López Aguirre Stanley Kubrick a dit un jour « Pour avoir une vision plus large, non seulement voir de bons films, mais aussi des mauvais » évidemment je l’ai écouté dans le second et c’est très drôle.