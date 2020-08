La réalisatrice Nia DaCosta mène une carrière très fructueuse à Hollywood, car en plus de la sortie du redémarrage de Candyman, elle a récemment été confirmée pour diriger la suite de Captain Marvel. Cependant, il y a quelqu’un qui veut aussi travailler avec elle: Kathleen Kennedy.

Malheureusement, la recherche du président de Lucasfilm pour s’assurer du talent de la créatrice n’a pas porté ses fruits, car son tout nouveau contrat avec Marvel Studios promet un calendrier chargé. Compte tenu de cela, lors d’une interview avec The Wrap, l’exécutif derrière tout ce qui concerne la galaxie lointaine a avoué se sentir triste:

«J’étais triste parce que j’adore Nia DaCosta, qui vient d’annoncer ce que Captain Marvel va faire. C’est une autre réalisatrice que j’ai envisagée et je pense qu’elle a un énorme talent.

Ses déclarations sont intervenues après que la question de l’importance accordée aux voix féminines dans l’entreprise fondée par George Lucas ait été soulevée dans le même discours. Selon la productrice, c’est une priorité pour toute son équipe. Et cela s’est reflété dans l’embauche de Deborah Chow en tant que showrunner de la série Obi-Wan Kenobi et aussi dans le développement de la série qui sera en charge de Leslye Headland, créateur de Russian Doll.

En réalité, cela ne signifie pas que Kathleen Kennedy ne travaillera plus avec Nia DaCosta à l’avenir, d’autant plus qu’il y a une grande excitation à changer la direction de l’entreprise maintenant que les efforts ne sont plus aussi concentrés sur la saga Skywalker:

«Nous avons juste besoin de temps pour prendre du recul et vraiment absorber ce que George a créé, puis commencer à réfléchir à où les choses peuvent aller. C’est ce que nous faisons et nous nous sommes beaucoup amusés à le faire. Nous avons rencontré différents cinéastes et talents. Il y a beaucoup de fans et beaucoup [personas] des talents qui ont longtemps été influencés par Star Wars, c’est alors une opportunité fantastique de pouvoir faire connaître qui veut en faire partie. Nous l’avons fait ».

La réalisatrice Nia DaCosta fera bientôt la première de Candyman.

En cliquant ici, vous pouvez voir la bande-annonce de Candyman, commandée par DaCosta et produite et co-écrite par Jordan Peele. Sa première dans notre pays est prévue le 15 octobre.

José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je monterai les « Philly Steps » et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.