Comme nous l’avions prévu il y a quelques jours, Gotham Knights a été confirmé comme le prochain match des Warner Bros Games Montréal.

Gotham Knights est le nouveau jeu vidéo annoncé par Warner Bros Games Montréal. Pendant le DC FanDome, la société a partagé la première bande-annonce officielle du jeu vidéo ainsi qu’une bande-annonce de gameplay, et cela commence avec Gotham City après la mort du croisé capé dans Batman: Arkham Knight.

En conséquence, nous prendrons le contrôle des membres de la famille des chauves-souris: Nightwing, Batgirl, Robin et Red Hood. Après avoir essayé la plupart des DLC dans les versions précédentes de la série Arkham, le nouveau jeu promet beaucoup de plaisir, et ce que nous voyons dans la bande-annonce est vraiment excitant.

De nombreux fans s’attendaient à un nouveau titre de Batman, et bien que le Chevalier Noir ne soit pas le protagoniste, c’est sûrement la meilleure option. Il existe également de nombreux visages de méchants familiers, bien que l’apparition de la Cour des hiboux confirme certaines des théories récentes et laisse entendre qu’ils jouent un rôle clé dans l’histoire.

«Batman est mort», lit-on dans le synopsis. «Les chevaliers sont seuls pour rétablir l’ordre à Gotham et pourchasser les méchants méchants à travers les ruelles sombres et les rues pavées de la ville. Les joueurs incarnent Batgirl, l’extraordinaire combattant et hacker, Nightwing, le sage chef et maître du combat, Red Hood, extrêmement fort et habile avec les armes, et Robin, le combattant expert et le penseur de génie aux allures de détective. Préparez-vous à devenir chevalier et explorez Gotham comme vous ne l’avez jamais connu auparavant.

C’est maintenant au tour de la famille Batman de protéger Gotham City, de redonner espoir à ses citoyens, de discipliner la police et de semer la peur parmi les méchants. Réinventez votre propre version du chevalier noir et sauvez Gotham du chaos. Votre héritage commence maintenant. Suivez les traces du chevalier ».

Vous pouvez voir les deux bandes-annonces ci-dessous:

Comme vous l’avez vu dans le gameplay, Batgirl et Robin unissent leurs forces pour affronter M. Cold dans l’une des nombreuses rencontres que vous trouverez dans la ville. Ils utiliseront une variété de compétences, d’armes et de mouvements de combat uniques pour neutraliser leurs ennemis.

Qu’as-tu pensé de ce premier aperçu?