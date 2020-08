La quatrième saison de Stranger Things ne conclura pas l’histoire. Ceci selon les créateurs de la série, Matt et Ross Duffer, qui a assuré qu’il y aura de curieux événements des années 80 pendant un moment.

Les deux showrunners se sont entretenus avec The Hollywood Reporter et, lors de l’interview, ils ont confirmé que, pour le moment, ils ne prévoyaient pas de fermer leur voyage surnaturel, bien qu’ils aient déjà l’histoire très bien préparée pour la fin et qu’ils sachent même déjà dans quelle saison cela se produira. . Voici ce que Ross, l’un des frères, avait à dire:

«La quatrième saison ne sera pas la fin. Nous savons quelle est la fin et quand elle viendra. La pandémie nous a donné le temps de regarder vers l’avenir, de réfléchir à ce qui est le mieux pour la série. Commencer à en tenir compte nous a donné une meilleure idée de combien de temps nous avons encore besoin de raconter cette histoire. «

Selon ces déclarations, il est clair que la période de confinement n’a pas diminué la créativité ni affecté le processus derrière les prochains épisodes de l’une des premières les plus attendues dans le monde du streaming. Si quoi que ce soit, quelque chose qui devrait attendre plus longtemps est de reprendre le tournage, un problème que de nombreux membres de la production attendent déjà avec impatience.

« Tout le monde est ravi de retourner au travail, mais la sécurité des acteurs et de l’équipe est une priorité et cela nous dira quand revenir », déclare Ross.

Lorsque le projet a commencé à être diffusé, il a été mentionné qu’il y avait une forte possibilité qu’il y ait environ cinq saisons au total, donc ce qui vient après la fin du quatrième est probablement la dernière chose que Eleven, Max, Mike, Will, Dustin et Lucas doivent donner.

Il n’y a toujours pas de date d’arrivée spécifique pour Stranger Things 4, mais bien que plus de détails soient donnés, vous vous souviendrez peut-être que récemment, le compte Twitter de Noah Schnapp, qui joue Will, a été piraté et c’est ce qui s’est passé.

José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je monterai les « Philly Steps » et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.