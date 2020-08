Partager

L’information est apparue que les créateurs d’Avatar: le dernier maître de l’air ont décidé d’abandonner le projet qu’ils menaient avec Netflix. De cette façon, ils sont exclus du remake en direct.

«Avatar: The Last Airbender» est l’un des plus grands succès de Nickelodeon, et cette année, il est devenu l’une des séries les plus regardées et les plus discutées aux États-Unis en raison de son arrivée sur Netflix. La plateforme avait déjà annoncé il y a longtemps qu’elle allait préparer une nouvelle version de la série, cette fois en action réelle. Mais apparemment, vous êtes maintenant confronté à un problème assez grand et significatif.

Dans une lettre ouverte aux fans, le créateur de la série Michael Dante DiMartino a annoncé que en juin dernier, il a quitté le remake avec le co-créateur Bryan Konietzko. Les deux devaient être producteurs exécutifs et showrunners de la série d’action réelle Avatar: The Last Airbender. Il admet que c’était « une décision difficile » mais que « les choses n’allaient pas comme prévu ». Se référant à sa propre série, il dit qu’il essaie toujours d’être comme un Air Nomad et de s’adapter aux changements et aux défis, « mais même un Air Nomad sait quand il est temps de quitter le navire et de passer à autre chose« .

Selon DiMartino: «J’ai réalisé que Je ne pouvais pas contrôler la direction créative de l’émission, mais je pouvais contrôler la façon de réagir. J’ai donc choisi de quitter le projet. Cela a été la décision de carrière la plus difficile que j’aie jamais prise, et certainement celle que je n’ai pas prise à la légère, mais elle était nécessaire pour mon bonheur et mon intégrité créatrice. Il ne perd pas espoir avec le projet Netflix («il a le potentiel d’être bon») mais il tient à préciser que ce que nous verrons bientôt sur la plateforme »Ce n’est pas ce que Bryan ou moi avions en tête ou que je voulais faire« . Ce qu’il dit clairement, c’est qu’il ne quitte pas l’univers de «Avatar: le dernier maître de l’air» ou de «La légende de Korra».

La réponse de Netflix

Netflix, pour sa part, a répondu par la déclaration suivante: «Nous avons un respect et une admiration absolus pour Michael et Bryan et l’histoire qu’ils ont créée avec la série animée« Avatar ». Bien qu’ils aient choisi d’abandonner le projet en direct, nous faisons confiance à l’équipe créative et à leur adaptation« . Le projet Avatar: The Last Airbender se poursuit alors avec Nickelodeon et Dan Lin à la barre.

Partager