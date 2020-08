Partager

L’univers cinématographique Marvel commence à développer le nouveau film Fantastic Four.

Après 3 films au cours des 15 dernières années, il est temps de redémarrer pour Les quatre Fantastiquesmais cette fois, ils rejoindront le Univers cinématographique Marvel pour partager les aventures des Avengers. Désormais, les derniers rapports indiquent qu’ils ont commencé la pré-production et qu’ils vont bientôt commencer à signer le réalisateur et les principaux acteurs.

Bien que MCU Phase 4 n’ait pas attribué de date de sortie pour le film Fantastic Four, ils pourraient se préparer pour la pré-production plus tôt que nous ne le pensons. Selon le rapport, Marvel a récemment enregistré deux nouvelles sociétés de production appelées Résolvez tout les productions et Productions nourries à l’herbe.

Bien que cela semble probablement insignifiant, il faut se rappeler que Marvel Studios a une longue histoire de lien entre les noms de ces entreprises et le projet en question. Par exemple, Le faucon et le soldat de l’hiver est passé par le titre malheureux de Pandemic Productions, qui, selon la rumeur, reflétait la direction de l’intrigue, lors du tournage de Les éternels a été enregistré sous Olympia Productions avant son annonce officielle, Olympia étant le siège de l’équipe du titre sur Terre.

«Résoudre tout» est une citation attribuée à Reed Richards.

En outre, «Solve Everything» est également le nom d’un arc de bande dessinée en cinq numéros de The Fantastic Four. Donc, même si la connexion semble un peu exagérée, les antécédents de Marvel en nommant ses sociétés de production montrent simplement qu’elle ne peut pas être complètement exclue non plus. Cependant, nous ne savons pas à quoi sert Grass-Fed Productions. Mais espérons qu’ils nous donneront bientôt de bonnes nouvelles sur les projets futurs de la franchise.

Avez-vous hâte de voir Les Quatre Fantastiques dans l’univers cinématographique Marvel? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

