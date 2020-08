Le retour de la série animée X-Men revient à Disney, selon l’un des producteurs.

La série animée à succès X-Men pourrait être relancée grâce à Disney Plus. Depuis la fin de la série en 1997, de nombreux fans se sont demandé s’il pouvait revenir pour nous montrer plus de l’équipe emblématique de héros mutants, et récemment un producteur de la série a révélé que cela pourrait être une réalité. Mais attention, tout n’est pas aussi simple et facile.

Larry Hudson, qui a été producteur et réalisateur de la série animée X-Men et d’autres dessins animés tels que The Fantastic Four, RoboCop et Captain Planet and the Planeteers, a été invité à un panel organisé par Wizard World. Là, il était également en compagnie d’autres créateurs et acteurs qui ont prêté leur voix dans la série comme Cal Dodd, George Buza et Chris Britton où ils se sont souvenus de quelques-uns des grands moments du dessin animé emblématique.

La reverrons-nous?

Interrogé sur le retour de la série animée X-Men à Disney Plus, Hudson a révélé qu’ils avaient déjà eu des discussions avec Disney pour ramener la série et qu’ils étaient disposés, mais qu’en fin de compte, la société est celle qui l’aurait. le dernier mot: «Nous avons eu des conversations, mais c’est tout. Nous avons entamé une conversation et c’est à eux de prendre la décision, mais nous leur avons fait savoir que nous sommes tous disponibles pour tout ce qu’ils veulent faire à l’avenir.

Dans la série animée X-Men qui pourrait être relancée par Disney Plus, on a vu le groupe de héros mutants dirigé par le professeur Charles Xavier et composé de Wolverine, Cyclops, Rogue, Storm, Beast, Gambit, Jean Grey et Jubilee se battre contre le agences gouvernementales qui se sont opposées à l’existence de mutants pour sauver le monde. De plus, bien sûr, semaine après semaine, nous avons pu profiter de la façon dont ils protégeaient le monde des différents méchants apparus dans la série et dirigés par Magneto.