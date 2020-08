Luke Skywalker ne le sait peut-être pas, mais jamais, mais sa renommée l’a aidé à s’échapper de Dark Vador après avoir détruit l’étoile de la mort.

Guerres des étoiles a enfin révélé comment Luke Skywalker s’echapper de Dark Vador depuis si longtemps. Quand le Seigneur des Ténèbres des Sith Connaissant le nom du pilote qui avait détruit la première étoile de la mort, il décida de retrouver Luke Skywalker à tout prix. Les bandes dessinées Star Wars de Marvel ont révélé qu’elles avaient redoublé d’efforts après que Luke l’ait rejeté dans L’empire contre-attaque.

Les forces déployées contre Luke Skywalker étaient impressionnantes. Il était essentiellement l’homme le plus recherché de la galaxie, l’intelligence impériale le cherchant partout. L’Empire aurait été prêt à compromettre l’un de ses informateurs afin de mettre la main sur Luke, il aurait donc été en danger chaque fois qu’il visitait une base rebelle. Ils avaient également mis une prime coûteuse sur sa tête. Et pourtant, d’une manière ou d’une autre, le héros a réussi à échapper à ses poursuivants, tous deux impériaux dirigés par Dark Vador et des chasseurs de primes, jusqu’à ce que le Le retour du Jedi.

Maintenant, ils ont révélé comment il a pu échapper à tous ceux qui le cherchaient.

Star Wars # 5 Cette semaine montre enfin comment Luke a réussi à rester libre. La bande dessinée s’ouvre avec un jeune pilote arrogant dans un bar se vantant auprès d’autres clients qu’il est Luke Skywalker, l’homme qui a abattu la première étoile de la mort. «Si je peux faire sauter une étoile de la mort, je peux emmener votre petite cargaison là où elle va. En réalité, bien sûr, il n’est qu’un passeur malchanceux et qui ressemble visuellement à Luke. C’est un imposteur de Luke Skywalker qui a adopté le nom dans l’espoir d’impressionner des clients potentiels. Malheureusement, il ne reçoit pas l’attention, quand Dark Vador entre, Force l’étrangle et quitte le bar après avoir averti quiconque de réclamer le nom de Skywalker… C’est choisir une condamnation à mort!

Il semble que ce ne soit pas le premier hareng rouge poursuivi par Dark Vador. Le nom « Luke Skywalker » est devenu une légende parmi les pilotes de la galaxie. C’est pourquoi d’innombrables personnes ont eu l’idée de capitaliser dessus en revendiquant le nom pour elles-mêmes. Puisqu’ils sont tous pilotes, ils parcourent la galaxie, se déplaçant de planète en planète. Cela signifie que tout imposteur Skywalker pourrait générer des dizaines de harengs rouges, trompant l’Intelligence Impériale et tous les chasseurs de primes. Vraisemblablement, cette rumeur particulière a été jugée suffisamment crédible pour informer directement Dark Vador. Mais l’avertissement du Seigneur Sith suggère qu’ils se sont trompés plus souvent et qu’il en a assez.

La galaxie est un grand endroit et il est beaucoup plus facile de se cacher quand il y a un nombre inconnu de personnes prétendant être vous. Ironiquement, la renommée même de Luke Skywalker l’a protégé de Dark Vador et lui a assuré une chance de survivre jusqu’aux événements de Le retour du Jedi.