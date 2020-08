La deuxième distinction annuelle télévisée de l’AAFCA (Association des critiques de films afro-américains) hébergé par Aida Rodriquez airs 22 août sur une invitation de plate-forme virtuelle exclusive uniquement. Un brunch surf & turf de STK Steakhouse et des cocktails de Cocktail Courier seront livrés à chaque invité pour approfondir l’expérience de luxe des participants. La chaîne YouTube de l’AAFCA permettra à tout le monde d’accéder à l’émission plus tard, pour que d’autres puissent en profiter.

Une partie de la liste des lauréats de cette année:

Issa Rae style spirituel et non conventionnel d’humour sec, et nous pouvons oublier les freestyles miroir. A débarqué son spectacle, Insecure -HBO, Meilleure comédie.

Kenya Barris, recevant le TV Icon Award, pour Black-ish- ABC et #blackAF -Netflix. Présenté par Rashida Jones

Viola Davis a rempli son personnage (Annalise Keating). La confiance, le dévouement et la persévérance dont elle a fait preuve tout au long de l’émission sont remarquables et méritants. Être reconnu pour Comment s’en sortir avec le meurtre (ABC) – Meilleure actrice.

L’innovateur le plus dynamique de l’industrie, Producteur 50 Cent (Curtis Jackson) Meilleur drame pour la vie.

Sterling K. Brown (Randall, C’est nous, NBC) rayonne d’intensité et d’émotions brutes, à côté d’une image que le monde n’a pas l’habitude de voir, Un homme noir aux prises avec l’anxiété et le trouble panique. Le parallélisme, avec son rôle, découle de sa perspective d’être ouvert et honnête. Parlant franchement de la santé mentale des Noirs. Il sera honoré comme Meilleur acteur, respectivement.

James Lebron reçoit le prix inaugural de l’AAFCA pour Meilleur court métrage. Je promets suit le lancement et la première année de l’institution, et c’est son ouverture.

De Président Gil Robertson – «Nous ne pourrions pas être plus fiers d’honorer des spectacles et des performances qui élèvent et inspirent à un moment où nous avons tous le plus besoin de divertissement. Nous sommes particulièrement reconnaissants d’avoir des partenaires comme Morgan Stanley ainsi que le soutien continu de la communauté du divertissement dans son ensemble, nous aidant dans nos activités tout au long de l’année qui mettent en valeur non seulement le cinéma, la télévision et le journalisme, mais aussi la diversité, l’inclusion et l’égalité.

Une partie des bénéfices sera reversée à la Association nationale des journalistes noirs (NABJ) COVID-19 Relief Fund.

