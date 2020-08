L’acteur Barry Keoghan (Dunkerque) qui joue Druig dans le film Eternals de Marvel sera dans The Batman de DC Comics.

Les éternels de Marvel Il sortira en 2021 et ce sera un excellent film avec une distribution spectaculaire. Parmi eux, il y aura Barry Keoghan que nous avons vu dans Dunkerque ou Tchernobyl de HBO. Ce jeune acteur passe par son apogée et a été réservé pour Le Batman de Matt Reeves.

Barry Keoghan jouera un officier du département de police de Gotham City nommé Stanley Merkel. Alors qu’en Les éternels de Marvelmais il donnera vie à Druig. Ce personnage a des milliers d’années et son esprit est endormi depuis longtemps. Après les événements de Avengers: Fin de partie, il se réveillera de son long sommeil et devra retrouver ses éternels compagnons en même temps qu’il arrête une menace sérieuse. Parmi ses pouvoirs figurent la manipulation de la matière et de l’énergie, il peut également transporter et voler.

Un film différent de l’univers cinématographique Marvel.

Après la guerre des Infinity Stones, le UCM Ça va changer. Puisqu’ils accordent beaucoup d’importance aux séries de la plateforme de streaming comme The Falcon and The Winter Soldier, Loki, Ojo de Halcón ou WandaVision. De plus, le film The Eternals commencera dans un temps très ancien. Quand les Célestes ont expérimenté sur Terre. Ensuite, il y aura un saut dans le temps de plus de 1000 ans qui placera l’action aujourd’hui.

Les Eternals auront un casting spectaculaire dirigé par Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan, Kit Harington, Kumail Nanjiani, Salma Hayek, Barry Keoghan, Brian Tyree Henry, Ma Dong-seok, Lia McHugh, Lauren Ridloff, Haaz Sleiman et Lucia Efstathiou.

Le film Marvel Eternals sortira le 12 février 2021. Bien qu’il puisse subir des retards en raison de la pandémie mondiale causée par le coronavirus.