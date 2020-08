Emmy Raver-Lampman qui joue Allison Hargreeves parle de la finale de la saison 2 de The Umbrella Academy et pourquoi c’était si excitant pour elle.

Attention SPOILERS de la saison 2 de L’Académie des parapluies qui peut actuellement être apprécié dans Netflix. La finale spectaculaire a de nouveau plié le temps et l’espace alors que les frères Hargreeve revenaient au présent pour découvrir que leur père Reginald (Colm Feore) était vivant et avait formé la Sparrow Academy. Encore plus étrange: son frère décédé Ben (Justin H. Min) était le nouveau numéro un. Pour Emmy Raver-Lampman, qui joue Allison Hargreeves, c’était extrêmement excitant.

Dans une récente interview, on a demandé à l’actrice Emmy Raver-Lampman quelle était sa réaction à la fin de la saison 2 de The Umbrella Academy. Elle a répondu:

« Je suis surexcité. Qui n’aime pas une bonne rivalité? À la fin de n’importe quelle saison, vous voulez un grand impact, et c’est comme: « Qui sont ces gens et comment Ben est-il en vie? » Cela aggrave instantanément cette chose comme: « Oh merde! » Si nous avons une troisième saison, cela dépend. complètement des téléspectateurs. Mais nous l’avons mis en place là où il y a une opportunité incroyable pour une nouvelle bataille pour cette famille de dire que ce n’est pas la fin du monde. C’est quelque chose de complètement différent pour The Umbrella Academy, qui, je pense, sera vraiment cool. Cela le met parfaitement en place, avec Hargreeves en vie, Ben en vie et ce nouveau groupe de personnes. Nous sommes comme: «Nous sommes à la maison!» Et nous ressemblons à des idiots. J’aime! J’aime. Je pense que c’est le suspense parfait car il pourrait aller dans tellement de directions différentes. «

Ils n’ont pas encore confirmé la saison 3.

L’actrice Emmy Raver-Lampman a déclaré que pendant la saison 3 de L’Académie des parapluies N’a pas encore obtenu le feu vert, il attend avec impatience ce que le showrunner Steve Blackman veut offrir.

«Steve et les écrivains gardent toutes leurs lettres très secrètes. Je ne sais pas ce que Steve a en tête avec ce suspense pour la saison deux, et où il aimerait aller dans la saison trois. Surtout après ce dernier moment ».

Alors que les saisons 1 et 2 de The Umbrella Academy étaient basées respectivement sur les histoires de The Apocalypse Suite et de Dallas. Avec l’introduction de Sparrow Academy, Blackman peut aller dans une direction différente de celle des bandes dessinées.

L’Académie des parapluies met en vedette Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher et Justin H. Min. De plus, il y a Ritu Arya, Yusuf Gatewood, Marin Ireland, Jordan Claire Robbins, Kate Walsh et Colm. Feore.