L’acteur LaKeith Stanfield a rassuré ses fans après avoir publié une série de vidéos inquiétantes sur son compte Instagram.

Il est prudent de dire que l’année 2020 a été difficile pour nous tous.

Avec la pandémie mondiale de Covid-19 qui change la façon dont nous vivons nos vies et l’émergence mondiale du mouvement Black Lives Matter mettant en lumière le racisme systémique ancré dans une grande partie de la société occidentale, cela peut certainement être trop difficile à gérer pour certains.

Le 11 août, les fans de l’acteur LaKeith Stanfield, surtout connu pour ses rôles dans Get Out, Knives Out et Atlanta, ont craint pour le joueur de 28 ans après avoir téléchargé une série de publications inquiétantes sur son compte Instagram.

À LA MODE MAINTENANT: Chris Pratt et Katherine Schwarzenegger accueillent leur petite fillePhoto par: Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU via .

LaKeith Stanfield publie des vidéos inquiétantes sur Instagram

Dans la nuit du 10 au 11 août, l’acteur LaKeith Stanfield a suscité énormément d’inquiétude chez ses 900000 abonnés Instagram après avoir publié une série de vidéos inquiétantes sur le site de médias sociaux.

Les vidéos, qui ont maintenant été supprimées, semblaient montrer Stanfield en train de verser de l’alcool dans une bouteille de pilules selon Newsweek.

Les messages inquiétants ont été rendus encore plus troublants en raison des légendes utilisées par l’acteur de 28 ans, qui aura 29 ans demain, le 12 août.

Sur l’un des messages, Stanfield a écrit: «J’aime être seul parce que je peux me blesser et que personne ne me dit d’arrêter ou fait semblant comme ils s’en soucient.»

Alors qu’un autre disait: «La réalité est ennuyeuse et avance trop lentement et personne n’est digne de confiance.»

Les fans inquiets pour LaKeith Stanfield

Sans surprise, les fans des médias sociaux, y compris le comédien Patton Oswalt, ont rapidement compris les messages inquiétants de LaKeith et beaucoup ont appelé quelqu’un pour vérifier l’acteur de 28 ans.

Un utilisateur de Twitter a écrit: «J’espère que LaKeith Stanfield va bien. C’est alarmant. J’espère que quelques bonnes personnes dans sa vie vont le vérifier dès que possible.

Alors qu’un autre a ajouté: «Quelqu’un peut-il vérifier Lakeith Stanfield? Ses derniers messages IG sont troublants. »

JUDAS ET LE MESSIE NOIR – Bande-annonce officielle

mariée

631534

JUDAS ET LE MESSIE NOIR – Bande-annonce officielle

/static/uploads/2020/08/620360_t_1596784138.jpg

620360

centre

LaKeith Stanfield répond

Heureusement, LaKeith Stanfield n’a pas mis trop de temps à répondre aux inquiétudes des fans.

Après avoir supprimé la chaîne de vidéos inquiétantes, l’acteur a mis en ligne un nouveau post sur son Instagram avec un message rassurant pour les fans.

«Je vais bien tout le monde! J’apprécie que tout le monde me regarde, mais je vais bien », a-t-il écrit, s’excusant pour l’inquiétude causée,« Je ne me fais pas de mal. Beaucoup d’amour. »

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Le message d’assurance de LaKeith a été repris par Platform PR, les publicistes de LaKeith, qui ont posté sur Twitter: «LaKeith va bien. Merci pour le souci. Nous lui avons parlé. L’amour que vous avez tous est apprécié.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Toutes les personnes! LaKeith va bien. Merci pour le souci. Nous lui avons parlé. L’amour que vous avez tous est apprécié. – Platform PR (@platformprteam) 11 août 2020

Si vous avez été concerné par l’un des problèmes soulevés dans l’article ci-dessus, vous pouvez contacter les Samaritains au Royaume-Uni au 116 123 ou la Suicide Prevention Lifeline aux États-Unis au 1-800-273-TALK (8255).