Le film The Batman qui redémarrera à nouveau le personnage mythique de DC Comics, explorera les profondeurs du traumatisme de Bruce Wayne.

L’un des films les plus attendus de 2021 est Le Batman, où Robert Pattinson jouera Bruce Wayne. Mais il sera également accompagné d’un casting stellaire dirigé par Jeffrey Wright comme le commissaire Gordon, Zoë Kravitz comme Catwoman, Paul Dano comme Enigma, Colin Farrell comme El Pinguino et Andy Serkis comme Alfred. À l’heure actuelle, on en sait très peu sur l’histoire. Cependant, le co-auteur de Matt Reeves, Mattson Tomlin, partage un détail narratif, donnant aux fans une idée de ce à quoi s’attendre du film.

Dans une récente interview sur son dernier film, Puissance du projet Netflix, inévitablement l’écrivain a également été interrogé sur Le Batman. Mattson Tomlin admet qu’il est difficile de parler du projet de haut niveau maintenant, mais il a confirmé que l’histoire concernera les débuts de Bruce Wayne en tant que Dark Knight of Gotham. De plus, il a révélé que le récit tournera autour du traumatisme du personnage:

«Je pense que Matt Reeves en tant que cinéaste, si vous regardez l’un de ses travaux, que ce soit Let Me in, Cloverfield ou les films Planet of the Apes, cela vient toujours d’un point d’excitation, ce n’est jamais une grande action. C’est toujours, quelle est l’âme de ce personnage? Je pense que pour vraiment regarder Bruce Wayne comme quelqu’un qui a vécu ce traumatisme, puis tout ce qu’il fait est une réaction à cela, plutôt que de l’éviter, je pense que le film Batman se penche vers cela de manière très drôle. et incroyable. Je pense que c’est tout ce que je peux dire sans me faire crier dessus. «

Ce sera une version très différente de Zack Snyder et Ben Affleck.

L’itération originale de DC Extended Universe a adopté une approche plus ancienne, plus durcie et plus banale, et c’est ce qui la rendait unique par rapport à ses prédécesseurs. Cependant, The Batman ramènera les fans aux débuts du personnage, comme le dit Tomlin. Pour l’instant, nous ne savons pas si le film passera à nouveau en revue les meurtres de Thomas et Martha Wayne. Cependant, étant donné qu’il s’agit du moment le plus traumatisant de la vie de Bruce, il est fort probable que le crime affectera naturellement l’intrigue.

La première de The Batman est prévue pour le 1er octobre 2021. Espérons que le coronavirus n’entraîne pas d’autres retards.