La première et spectaculaire bande-annonce de The Batman arrive et son réalisateur a expliqué que le film est basé sur trois films célèbres des années 70.

Le réalisateur de The Batman, Matt Reeves, a longuement parlé au DC FanDome à propos de son film basé sur les personnages de DC Comics, et lorsqu’on lui a demandé quels longs métrages avaient inspiré la nouvelle histoire, il a souligné quartier chinois (1974), Conducteur de taxi (1976) et La connexion française (Contre l’empire de la drogue – 1971).

«Chinatown était la clé, car à Chinatown, Jake Gittes (Jack Nicholson), enquêtant sur une série de crimes qui faisaient partie de cette histoire, découvre la profondeur de la corruption à Los Angeles. Donc, de cette façon, The Batman est comme un film noir classique. Cette série de meurtres sur laquelle le Chevalier noir enquête s’inscrit dans ce mode », a-t-il déclaré. Matt Reeves, qui a souligné que Batman n’a pas de super pouvoirs. C’est juste un homme, bien qu’un homme en mission de vengeance.

«Parce que le film est une histoire policière, parce que The Batman est un thriller dans ce genre de monde policier, et parce qu’il s’agit de corruption, nous traitons cette histoire comme si cela aurait pu arriver. Batman n’a pas la capacité d’avoir des pouvoirs de super-héros, il a juste un objectif de super-héros et un lecteur de super-héros », a expliqué Reeves.

Il a été inspiré par plus de films.

En plus de Chinatown, Reeves a déclaré que l’humanité austère et imparfaite de The Batman « s’est beaucoup inspirée de ce genre de films comme French Connection … Beaucoup d’histoires de rue des années 70 ». Le directeur a également cité Conducteur de taxi et la façon dont il décrit un lieu et vous emmène dans la tête tordue de son personnage principal.

Donc l’influence des années 70 prévaut à nouveau, ce qui est déjà arrivé avec le Joker et le résultat final a été un énorme succès au box-office.

Le Batman sortira en salles en 2021 et j’espère que c’est aussi spectaculaire qu’il en a l’air.