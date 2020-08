Ce mercredi 5 août, c’est le 54e anniversaire du réalisateur James Gunn et le casting de son prochain projet (La brigade suicide) a monté une vidéo pleine de félicitations et de bons vœux … quelque peu ironique étant donné qu’elle vient de ceux qui se disent les « pires des pires » du DCEU.

Bonjour, James Gunn. Voici un petit cadeau d’anniversaire pour vous! Chaotiquement vôtre, la Suicide Squad », lit-on en tête du tweet précédent.

En une minute, nous voyons une série de clips qui rassemble les voix de diverses célébrités, heureuses d’accueillir le garçon d’anniversaire. Ils sont, par exemple, le mexicain Joaquín Cosío, Margot Robbie (Harley Quinn) qui ouvre la vidéo en se faisant passer pour l’arlequin; le Portugais Daniela Melchior (Ratcatcher) félicitations dans sa langue maternelle et John Cena (Peacemaker), énonçant un dévouement battu en jouant à une machine d’arcade.

Parmi les interventions les plus drôles est celle de Nathan Nillon, qui porte une chemise avec le grand visage de James Gunn (ne demandez pas à quoi ressemblent ses sous-vêtements) et Michael rooker, qui se dit surpris que le réalisateur « continue de célébrer des choses comme celle-ci, étant donné son âge ».

L’audiovisuel le complète Idris Elba, le frère de la personne honorée Sean Gunn, Storm Reid et les stars de Suicide Squad (2016) Jai Courtney et Joël Kinnaman, entre autres.

Comme vous l’avez peut-être remarqué, la vidéo s’ouvre et se ferme avec deux légendes stylisées qui ne passent pas inaperçues. Le premier lit « Happy Birthday, James » et le second se compose d’un tout nouveau logo de The Suicide Squad.

Un regard sur ce nouveau design a été fourni par James Gunn lui-même de Twitter. Il existe quatre versions du titre, chacune dans une langue différente (anglais, espagnol, portugais et japonais):

«L’équipe Suicide Squad vient de m’envoyer ces merveilleux nouveaux traitements de titre officiels pour mon anniversaire. Et le casting et moi avons tellement plus à vous montrer le 22 août au DC FanDome. Rendez-vous là-bas! », Écrit le cinéaste.

Comme vous le savez bien, le DC FanDome est le prochain événement virtuel de Warner Bros. pour (entre autres) révéler des nouvelles sur l’avenir de DC Extended Universe. La sortie du premier teaser de The Suicide Squad approche-t-elle? Restons à l’écoute!

casting anniversaire james gunn la vidéo de l’équipe de suicide

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre moi aussi. De préférence dans une salle de cinéma.