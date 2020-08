Le co-scénariste de Batman, Mattson Tomlin, s’est récemment entretenu avec Den of Geek de la version du film sur Bruce Wayne, affirmant que le film explorera l’âme de Wayne, notant que nous verrons une version plus jeune du personnage que celle que nous avons vue dans les récents films de Batman.

Sur la façon dont The Batman présentera une version plus jeune de Bruce Wayne: «Ce sont les premiers jours. Je pense que, tout d’abord, il s’agit d’une version plus jeune que les versions les plus récentes que nous avons vues. »

Sur la façon dont le film explorera ce qui est dans l’âme de Bruce Wayne: «Je pense que Matt Reeves en tant que cinéaste, si vous regardez l’un de ses travaux, que ce soit ou non Let Me In ou Cloverfield ou les films Planet of the Apes, il vient toujours d’un point d’émotion, ce n’est jamais la grande action. chose. C’est toujours, quelle est l’âme de ce personnage? »

Sur l’approche du film pour présenter Bruce Wayne et Batman: «Je pense que regarder Batman comme quelqu’un qui a traversé ce traumatisme, puis tout ce qu’il fait est alors une réaction à cela, plutôt que de se dérober à cela, je pense que ce film se penche sur cela de manière très amusante et surprenante. façons. Je pense que c’est tout ce que je peux dire sans me faire crier dessus. «

Le film devrait actuellement ouvrir le 1er octobre 2021.