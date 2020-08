Selon Variety, les créateurs de la série animée originale, Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko ont annoncé leur départ de la nouvelle adaptation en direct de la série Netflix, Avatar: le dernier maître de l’air. De là, l’inquiétude s’est installée chez les fans, qui doutent que Netflix propose enfin l’adaptation qu’ils attendaient.

Après le départ controversé des créateurs, le géant du streaming a rompu son silence en veillant à ce que les fans de ‘Avatar: le dernier maître de l’air’ puissent être rassurés et faire confiance à l’équipe créative actuelle du projet, car ils peuvent toujours fournir d’excellents résultats qui seront justice à la série à succès.

« Nous avons un respect et une admiration absolus pour Michael et Bryan et l’histoire qu’ils ont créée dans la série animée Avatar », a déclaré un porte-parole de Netflix dans un communiqué. « Bien qu’ils aient choisi d’abandonner le projet de live action, nous avons pleinement confiance en l’équipe créative et en leur adaptation. »

Selon les déclarations de DiMartino et Konietzko, leur décision d’abandonner le projet a eu lieu en raison de différences créatives avec la chaîne, car Netflix n’a pas tenu sa promesse de leur donner un contrôle créatif sur la série en direct. N’oublions pas que suite à la sortie des trois saisons de la série animée sur Netflix en mai dernier, elle est instantanément devenue l’un des contenus les plus populaires du service de streaming.

La nouvelle série, en association avec Nickelodeon, a commencé le développement en septembre 2018. La série originale a été diffusée sur Nickelodeon de 2005 à 2008, Sangjin Kim remportant le prix Emmy 2007 pour la réalisation individuelle en animation. Déjà en 2010, M. Night Shyamalan a adapté la série pour le grand écran avec des critiques pas très positives, bien qu’il ait obtenu plus de 319 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 150 millions.

La série se déroule dans un monde fictif où coexistent quatre grandes nations; Les tribus de l’eau, le royaume de la terre, la nation du feu et les nomades de l’air. A chaque génération naît un Avatar, c’est la seule personne capable de maîtriser les quatre éléments et est en charge de maintenir l’équilibre entre les quatre nations ainsi que de servir de pont entre le monde des mortels et le monde des esprits, car que pourrait-on dire qu’il est celui qui préserve la paix dans le monde.

L’histoire suit les aventures d’Aang et de ses amis, qui doivent vaincre Ozai, le Seigneur du Feu, pour mettre fin à la terrible guerre avec la Nation du Feu et sauver le monde.