Après une longue pause, les productions Marvel reviendront au tournage. De cette façon, l’équipe derrière Falcon and the Winter Soldier, Loki et Spider-Man 3 travaillera à nouveau.

Après une interruption de 5 mois due au coronavirus, le tournage a commencé à reprendre de l’action et l’industrie s’est timidement activée. Comme le rapporte Murphys Multiverse, les équipes de « The Falcon and The Winter Soldier », Loki et « Hawkeye » se sont déjà rendues à Atlanta pour commencer les préparatifs et revenir à la production normale dans les semaines à venir., début septembre au plus tard. Dans le cas de la série sur Hawkeye, ils n’ont pas encore terminé la pré-production, donc le tournage avec des acteurs n’est pas attendu avant octobre.

D’autre part, les super-héros du grand écran doivent également retourner au travail et il se dit également que Sony a également repris les tâches de « Spider-Man 3 » afin de ne pas retarder le tournage au-delà de la fin de l’année, lorsque Tom Holland termine. enregistrez «Uncharted».

Dans la liste, l’absence de WandaVision est à noter car la partie étude est réalisée à Los Angeles et là les décors sont toujours clos puisque les cas de contagion de coronavirus en Californie n’arrêtent pas d’augmenter en raison de la rareté des mesures gouvernementales donc ce n’est pas clair quand les caméras seront-elles de retour à Hollywood.

Les retards sont inévitables

Bien qu’à partir de maintenant tout se passe comme prévu et selon Sebastian Stan lui-même informé de son tournage, il ne lui restait plus que quelques semaines pour conclure, Le faucon et le soldat de l’hiver a été officiellement retardé d’août à une date qui n’a pas encore été annoncée.

La série reprendra là où Avengers: Fin de partie s’est arrêté avec Captain America passant son bouclier à Sam Wilson (Anthony Mackie). Bien que ni une bande-annonce ni un synopsis complet n’aient été publiés, Stan le compare à «Captain America: The Winter Soldier»: «Dans un sens, il est basé sur le monde tel que nous le connaissons, mais il est également rempli de scènes d’action mixtes. avec un accent plus profond sur les personnages […] nous pouvons aussi les mettre dans des situations où nous n’avons jamais pu les atteindre auparavant car nous disposons désormais de 6 heures de tournage au lieu de 2 ”.

