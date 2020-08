Après avoir annoncé le retour de Ben Affleck pour jouer à nouveau Batman dans The Flash après Batman V Superman et la Justice League, il a malheureusement été annoncé que ce serait la dernière fois qu’on le verrait dans le rôle.

Des sources internes sur le site Web du film ont révélé que The Flash sera la dernière fois que nous voyons Affleck comme le super-héros depuis que Batman de Robert Pattinson est celui qui est envisagé pour un avenir dans les films de DC.

«Il n’y aura pas d’autres films Affleck Batman ou une émission HBO Max, comme cela a été dit en ligne parmi de nombreux médias de fans. Le prochain film de Matt Reeves, The Batman, ne sera pas affecté et Bruce Wayne de Robert Pattinson est toujours considéré comme l’avenir de la franchise.

La nouvelle que Ben Affleck reviendrait en tant que Batman a été rendue publique quelques jours avant la célébration du DC FanDome lorsque Andy Muschietti s’est entretenu avec Vanity Fair et a expliqué que pour The Flash, Ben Affleck reviendrait pour jouer un rôle majeur dans le film au-delà. d’apparaître dans un camée. On s’attend même à ce que Michael Keaton rejoigne également le projet afin que, d’une certaine manière, le film représente la base de Flashpoint, une histoire qui implique plusieurs chronologies.

De même, Barbara Muschietti, la productrice derrière The Flash, a révélé qu’Affleck lui-même était le plus enthousiaste à l’idée de revenir au personnage, il n’a donc pas fallu longtemps pour négocier son retour au DCEU avec lui.

Il est possible que plus de détails sur cette nouvelle soient publiés dans DC FanDome, donc dans le lien suivant, vous pouvez savoir comment et où voir cet événement numérique gratuit unique qui se tiendra ce samedi 22 août.

ben affleck ben affleck batman dceu le flash

Eugenia Rivas Calderón Slytherin et une amoureuse de ces films qui vous donnent la main pour y entrer et y vivre.

Mes réalisateurs préférés sont Wim Wenders et Yorgos Lanthimos, mais je regarde toujours Derry Girls.