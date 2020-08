Une nouvelle figurine Cheetah de Wonder Woman 1984 offre un aperçu détaillé de ce à quoi le personnage ressemblera dans sa forme finale.

Un nouveau jouet Cheetah de Wonder Woman 1984 offre un aperçu détaillé de ce à quoi ressemblera le personnage dans sa forme finale. La suite devrait être le premier film de DC Extended Universe à sortir en salles depuis la fermeture des salles en raison de la pandémie de coronavirus. Après avoir initialement prévu une date de première pour décembre 2019, Wonder Woman 1984 a été repoussée à juin de cette année, pour être retardée deux fois de plus en raison de la pandémie. La suite devrait maintenant sortir en salles le 2 octobre (si les virus le permettent).

La suite voit le retour de Gal Gadot en tant que Wonder Woman tandis que Chris Pine reviendra en tant que Steve Trevor. Patty Jenkins, qui a été récompensée pour la combinaison de profondeur émotionnelle, de scènes d’action et d’humour du premier film, revient dans la réalisation. Kristen Wiig et Pedro Pascal apparaîtront également, avec Pascal jouant le personnage de Maxwell Lord, l’un des ennemis de Wonder Woman dans le film. Wiig joue Barbara Minerva, une archéologue timide qui se transforme en méchant classique de Wonder Woman, Cheetah. Jusqu’à présent, les bandes-annonces ont surtout évité de montrer Wiig dans son look complet de guépard, à l’exception d’une petite image de son maquillage du visage, ce qui a amené les fans à penser qu’il pourrait s’agir d’un costume d’Halloween de guépard et maintenant, un jouet.

La publicité en ligne pour une poupée Cheetah de Wonder Woman 1984 Walmart affiche des photos du jouet, y compris le costume complet de Cheetah. En supposant que le jouet soit fidèle au film, c’est le look le plus détaillé que nous ayons encore obtenu du costume de guépard. La plus grande révélation est que le personnage semble avoir des pieds de chat plutôt que des pieds, ce qui laisse entendre que sa transformation est plus qu’un simple costume. Vous pouvez voir des photos du jouet ci-dessous, y compris un gros plan des pieds.

Cela est lié à l’origine de la bande dessinée du personnage, dans laquelle il bascule entre sa forme humaine et sa forme de chat. Une vidéo a été publiée récemment qui laissait entendre que la version Wiig du personnage subirait une transformation physique complète en prédateur. Espérons que le look final de Cheetah sera moins déroutant que le jouet ne semble sur ces photos.

Puisqu’il semble que Cheetah aura une vraie transformation en restant fidèle aux bandes dessinées, il semble que Wonder Woman aura une grande bataille à venir. Diana Prince devra non seulement faire face à ce méchant surnaturel, mais aussi au Seigneur Maxwell susmentionné. Espérons que la combinaison de ces deux personnages vous donnera un plus grand défi que celui que vous avez affronté dans le premier opus. Quoi qu’il en soit, les fans espèrent seulement que Cheetah s’adaptera correctement au grand écran lorsque Wonder Woman 1984 sortira enfin en salles.