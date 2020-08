Au sein du DC FanDome, il y avait un panel entièrement dédié à fournir plus de détails sur la Justice League Snyder Cut, un film qui, depuis son annonce en mai, est très attendu par les fans, soulagés, nou simplement parce que sa voix avait été entendue, mais parce que le réalisateur qui recevait tant de soutien allait enfin faire son film de rêve.

« Parlons une seconde de la façon dont ils verront le film, dans quel format », a mentionné le réalisateur vers les dernières minutes de la présentation, qui étaient les plus marquantes.

Suivi de cette introduction, il a publié ce qui suit: La Justice League Snyder Cut, comme annoncé par DC Fandome, sera divisée en quatre parties d’une heure. Cependant, il a assuré qu’ils travaillaient à la mise en œuvre d’une option afin que ces épisodes puissent être appréciés de manière complète, comme un film, si vous le souhaitez.

Mais la surprise ne s’arrête pas là, puisqu’en plus Il a ajouté qu’il créerait un plan de distribution pour apporter sa coupe aux cinémas des pays où la plate-forme n’est pas disponible d’ici là. (Nous supposons qu’en 2021, il aura déjà une couverture mondiale, mais l’idée de voir la version finale sur grand écran ne semble-t-elle pas tentante?).

Et il n’est pas étrange qu’une mini-série soit faite. Après tout, comme Snyder l’a mentionné, son idée sous-jacente pour ce réajustement est basée sur les écrits de Joseph Campbell sur le voyage du héros ou monomythe.

« Ce sera un concept mythologique », a précisé le cinéaste.

En outre, un autre aspect qui a attiré l’attention était qu’il était prévu que, Dans le cadre de cette version alternative, Flash aura de nouvelles capacités, qui, bien qu’elles n’aient pas été révélées, promettent beaucoup, car elles sont l’un des aspects sur lesquels l’accent a été mis davantage sur le speedster écarlate..

Ce retour de Zack Snyder au DCEU ne sera pas quelque chose d’oubliable, car le créateur a travaillé avec HBO Max pour offrir à ses followers une expérience épique qui n’aurait pas été possible sans eux. Le réalisateur a donc pris le temps de discuter avec ses fans les plus fervents. Deux d’entre eux ont eu l’occasion d’exprimer leur gratitude que leurs efforts aient porté leurs fruits, car ils ont été la clé du succès du mouvement «#ReleaseTheSnyderCut». En réponse aux remerciements, Snyder a déclaré:

«Ce fut un voyage incroyable. Pour nous, l’une des parties les plus incroyables a été que nous avons pu interagir et faire partie de cette communauté de fans d’une manière incroyable. Cela nous a changé et nous a rendus reconnaissants d’avoir cette conversation. «

Ainsi, avec le soutien d’une grande famille, un réalisateur a réalisé le rêve de beaucoup et le sien. Ce qui est certain, c’est que Il est tellement convaincu de son projet, et le voit avec une telle émotion, qu’il le défend de manière impressionnante, comme vous pouvez le voir dans le tweet suivant.

Vous avez dit que vous appréciez la coupe théâtrale de Justice League comme vous appréciez vos dessins animés du samedi matin… Eh bien, c’est fait pour les adultes, donc vous n’êtes pas dans la démographie. Aussi, cool de votre part de commenter un teaser divulgué. @ScottMendelson https://t.co/Zsu2O2oixb – Zack Snyder (@ZackSnyder) 22 août 2020

La Justice League de Zack Snyder n’a pas encore de date de sortie, mais pour l’instant, vous pouvez voir sa bande-annonce ici.

