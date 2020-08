Nous savons maintenant qui John Cena, Idris Elba et d’autres jouent dans The Suicide Squad grâce au panel hébergé par James Gunn au DC FanDome. Au cours du panel, qui a eu lieu samedi, Gunn a fait venir la distribution de l’ensemble et a révélé qui ils jouaient.

En plus des retours de Viola Davis (Amanda Waller), Joel Kinnaman (Rick Flag), Jai Courtney (Captain Boomerang) et Margot Robbie (Harley Quinn), le casting principal a été annoncé comme suit:

* Michael Rooker: Savant

* Flula Borg: Javelot

* David Dastmalchian: Homme à pois

* Daniuel Melchior: Ratcatcher 2

* Idris Elba: Bloodsport

* Steve Agee: John Economos et King Shark sur le plateau

* Mayling Ng: Mongal

* Peter Capaldi: le penseur

* Alice Braga: Sol Soria

* Pete Davidson: Blackguard

* Nathan Fillion: T.D.K.

* Sean Gunn: Belette

* Jai Courtney: Capitaine Boomerang

* John Cena: artisan de la paix

* Juan Diego Botto: Présidente générale Silvia Luna

* Joaquín Cosío: maire général Mateo Suarez

Gunn a noté pendant le panel que le studio était très satisfait du film tel qu’il se prépare actuellement. Il a ajouté qu’il s’agissait de «couper ensemble de manière très fluide». Vous pouvez voir la bande-annonce du personnage ci-dessous, ainsi qu’une vidéo des coulisses contenant les premières images du film.

La vidéo présente le film avec des interviews dans les coulisses, et sur cette base, le film semble avoir une sensation très différente de celle du premier film. Nous regardons également le casting – Cena décrit son personnage comme un « douchey Captain America », par exemple – et nous obtenons une tonne de séquences d’action, tandis que Kinnaman dit que « ne vous attachez pas trop » aux personnages, suggérant que (pas de surprise) tout le monde ne se rend pas à la finale.

Le film est écrit et réalisé par Gunn et s’appuie sur le précédent Suicide Squad réalisé par David Ayer. La production est terminée sur le film, que Gunn est en train de monter et sortira en salles le 6 août 2021.