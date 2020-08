En mai dernier, la nouvelle est venue de la réalisation d’une suite de l’anime InuYasha de Yasunao Aoki et Masashi Ikeda. Maintenant, la chaîne YouTube officielle de la célèbre série a révélé la première bande-annonce du projet intitulé InuYasha: Hanyo no Yashahime.

Cette production agit comme une spin-off qui épaissira l’univers établi à InuYasha, mais se déroulant quelques années après les événements de l’anime qui se sont terminés en 2010. Les protagonistes à cette occasion seront les filles d’Inuyasha et Sesshoumaru: Towa et Setsuna, 14 ans, qui ont été séparés à un très jeune âge. Ils se lanceront soudainement dans de nouvelles aventures au cours du Japon féodal qui comprendront la recherche de leurs souvenirs. Voici le synopsis officiel:

Dans le Japon féodal, Towa et Setsuna, jumeaux demi-démons, se séparent lors d’un incendie de forêt. Tout en cherchant désespérément sa sœur, Towa rencontre un tunnel mystérieux qui l’envoie au Japon actuel, où elle est trouvée et élevée par Sota – le frère de Kagome Higurashi – et sa famille. Dix ans plus tard, le tunnel reliant les deux époques rouvre, permettant à Towa de se réunir avec Setsuna, qui travaille maintenant comme chasseur de démons pour Kohaku. À la surprise de Towa, Setsuna semble avoir perdu tous les souvenirs de sa sœur aînée. Ils sont rejoints par Moroha, fille de Kagome et InuYasha. Les trois jeunes femmes voyageront entre les époques dans une aventure pour retrouver leur passé perdu ».