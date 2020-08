Alors que nous attendons avec impatience son prochain court métrage d’horreur, le suédois David F. Sandberg Il nous a proposé ces dernières heures une « fausse » bande-annonce pour Shazam 2. Mais, honnêtement, à quel point cela peut-il être « faux » quand il s’agit d’un projet déjà annoncé par Warner Bros., couplé au fait qu’il provienne d’une source officielle (son réalisateur) et anticipe également un titre possible pour cette seconde partie? Jugez par vous-même:

Nous n’avons pas encore tourné Shazam 2 mais il y a déjà des critiques sur Letterboxd. Je suis à peu près sûr que cela signifie que nous sommes autorisés à commencer à utiliser des devis d’évaluation pour le marketing. pic.twitter.com/q7rj528CDR – David F. Sandberg (@ponysmasher) 14 août 2020

«Nous n’avons pas encore tourné Shazam 2, mais il y a déjà des critiques sur Letterboxd. Je suis presque sûr que cela signifie que nous sommes autorisés à commencer à utiliser des citations d’avis pour le marketing », écrit Sandberg en tête de la vidéo.

En effet, en entrant dans Letterboxd – un réseau social d’échange de goûts et d’opinions entre cinéphiles du monde entier – nous avons découvert que Shazam! 2 a déjà un profil et a même reçu des notes et des «critiques» de la part de certains utilisateurs (62% lui attribuent la note parfaite de cinq étoiles). Le plus drôle, c’est que, en complément du tweet du réalisateur, c’est un projet qui n’a même pas commencé sa phase de pré-production.

Lors de la reproduction de la bande-annonce supposée de Shazam 2, nous assistons à un ensemble d’images énigmatiques obtenues à partir du film original, sur lesquelles des phrases d’utilisateurs de Letterboxd ont été placées. « David F. Sandberg est un chéri! » et «j’aurai 19 ans [años] quand il est publié »sont quelques-uns des commentaires qui y sont faits.

En revanche, le plus attrayant de la vidéo arrive dans les dernières secondes, avec une légende qui suggère un titre pour le projet. Ce n’est pas «Shazam! 2 « mais » Shazam !! « , c’est-à-dire une duplication du point d’exclamation dans le but de connoter sa nature de suite. La simple vérité ne serait pas erronée si cette proposition était le nom officiel, qu’elle soit ou non accompagnée d’un sous-titre. Qu’est-ce que tu penses?

En octobre de l’année dernière, le protagoniste de Shazam! Zachary Levi taquiné sur le prochain épisode du super-héros de la foudre que « nous pouvons attendre un peu plus longtemps » concernant la famille Shazam. De même, Sandberg a déclaré qu’il n’excluait pas que Monsieur l’esprit est le méchant dans la suite, même si « il y en a beaucoup [antagonistas] à choisir ».

Excité? Le film devrait sortir en salles le 4 novembre 2022. Restez à l’écoute pour les nouvelles que le prochain événement virtuel DC Fandome apportera probablement avec lui!

