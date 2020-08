Lee Unkrich, directeur de Toy Story 3, met en lumière la mythologie derrière la vie dans l’univers de Toy Story, confirmant que les jouets peuvent mourir

Directeur de Toy Story 3Lee Unkrich a révélé que Woody, Buzz et les autres jouets de l’univers Toy Story peuvent mourir. Le premier Toy Story est sorti en 1995, mettant Pixar sur la carte et en faisant l’un des films les plus rentables de l’année. La suite de 1999 s’est avérée être un autre succès pour le studio, mais Toy Story 3 ne sortira pas avant 2010. Cette suite en valait la peine, et l’histoire d’un Andy adulte allant à l’université s’est avérée être une intrigue incroyablement émouvante.

Aujourd’hui, les films Toy Story font toujours partie des films Pixar les plus populaires, remontant à l’histoire fascinante de John Lasseter, Andrew Stanton et des autres scénaristes de Pixar. L’idée de jouets prenant vie lorsque les humains ne sont pas dans la pièce était tout à fait unique, et l’idée a évolué dans les trois suites. Au fil des ans, il y a eu des débats pour savoir si les jouets sont vraiment immortels, car ils ne vieillissent clairement pas, ou si Andy jouerait avec les cadavres des jouets s’ils pouvaient mourir. Maintenant, Unkrich a clarifié les choses.

Selon Unkrich, les jouets peuvent mourir dans l’univers de Toy Story s’ils sont détruits. Le réalisateur a répondu à un fan qui lui a demandé de résoudre un débat qu’il avait avec sa petite amie. Vous pouvez lire la réponse d’Unkrich ci-dessous:

Ils vivent aussi longtemps qu’ils existent. Mais s’ils devaient être complètement détruits? Dites, dans un incinérateur? Jeu terminé. https://t.co/p9nwIAjAl8 – Lee Unkrich (@leeunkrich) 2 août 2020

Alors qu’Unkrich a clairement indiqué que les jouets peuvent mourir, Toy Story 4 a créé une autre question sans réponse: les jouets peuvent-ils créer la vie? Forky a été ramené à la vie après que Woody ait ramassé des déchets pour que Bonnie participe aux travaux manuels de l’école. Après que Bonnie ait construit Forky et mis son nom sur le fond de sa canne, Forky est devenu un jouet intelligent. Josh Cooley, directeur de Toy Story 4, a tenté d’expliquer ce mystère en affirmant que l’amour et le soin d’un enfant peuvent créer la vie dans l’univers de Toy Story, et que Bonnie avait clairement une place spéciale dans son cœur pour Forky.

En général, l’explication d’Unkrich est parfaitement logique. Il se réfère à l’apogée de Toy Story 3 lorsqu’il mentionne l’incinérateur, quelque chose qui aurait détruit les jouets si les extraterrestres ne les avaient pas sauvés. Cette scène s’est avérée être l’une des scènes les plus émouvantes de toute la franchise, et les fans ont brièvement cru que Pixar pourrait tuer ses personnages bien-aimés pour mettre fin à la franchise. En fin de compte, cependant, il est peu probable que Pixar tue les jouets à l’avenir, d’autant plus que Toy Story 5 ne semble pas venir. Cela dit, la mythologie de la vie et de la mort n’a pas vraiment besoin d’être expliquée pour que les fans puissent profiter des films de la franchise.