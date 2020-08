Récemment, Stephenie Meyer, auteur des livres Twilight, a annoncé qu’elle publierait un cinquième livre de la saga intitulé Midnight Sun. Compte tenu de cela, Catherine Hardwicke, réalisatrice du premier film Twilight, a révélé qu’elle trouverait drôle qu’un autre film de la saga soit réalisé plus de 10 ans après le lancement du premier film.

Dans une interview exclusive avec Entertainment Tonight, le sujet d’un nouveau film Twilight a été abordé pour la première fois quand on a demandé à Hardwicke s’il croyait que Soleil de minuit pourrait donner lieu à une véritable alternative pour montrer La romance d’Edward et Bella du point de vue du vampire. Et bien que la réalisatrice ait été enthousiasmée par cette possibilité, elle pense qu’il serait très difficile d’y arriver, notant principalement qu’il serait très difficile de faire répéter à Robert Pattinson et Kristen Stewart leurs rôles.

Dans Twilight, nous sommes restés beaucoup plus longtemps dans la tête de Bella. En échange, Midnight Sun serait un autre film entièrement. Ça serait amusant. Ce serait fascinant. Rob est maintenant Batman … et Kristen est dans un million de beaux projets. Qui sait ce qui arriverait.

Midnight Sun est un cinquième livre qui raconterait l’histoire déjà bien connue de Bella Swan et Edward Cullen, mais du point de vue d’Edward. Il était initialement prévu de sortir en 2008, mais un manuscrit a été divulgué en ligne et la publication du manuscrit a été arrêtée.

En mai 2020, l’auteur Stephenie Meyer a révélé qu’elle avait finalement décidé de publier le livre pour aider à distraire les fans de la pandémie actuelle de coronavirus et de la vie en quarantaine.

« J’espère que ce livre donnera à mes lecteurs un petit plaisir d’anticiper et, une fois arrivé, l’occasion de vivre dans un monde imaginaire pendant un certain temps. » (via le Hollywood Reporter)

Midnight Sun sera disponible à l’achat à partir du 4 août et inclura des moments nouveaux et inédits de l’histoire.

Soleil de minuit crépusculaire

Eugenia Rivas Calderón Serpentard amoureux de ces films qui vous serrent la main pour que vous puissiez y entrer et y vivre.

Mes réalisateurs préférés sont Wim Wenders et Yorgos Lanthimos, mais je suis facilement surpris par la série.