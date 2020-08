Disney a trouvé un réalisateur pour s’occuper de sa suite prévue pour Tron avec Jared Leto. Deadline rapporte que Garth Davis, mieux connu pour son film Lion 2016 nominé aux Oscars, dirigera le dernier film de la franchise culte de science-fiction.

Le film utilise un scénario écrit par Jesse Wigutow. Davis, qui a également réalisé Mary Magdalene en 2018, aurait activement recherché le poste de réalisateur du film et convaincu les dirigeants de Disney par sa vision.

Tron a commencé avec le film révolutionnaire de 1982, qui mettait en vedette Jeff Bridges en tant qu’ingénieur logiciel qui pirate le mainframt de son ancien employeur. Il finit par être aspiré dans le monde numérique où il doit participer à des jeux de combat. Le film n’a en aucun cas été un succès, mais il a développé un culte grâce à son travail innovant d’effets spéciaux. Cela a laissé Tron: Legacy, sorti en 2018 et mettant en vedette Bridges, Garret Hedlund et Olivia Wilde. Tron: Legacy a été un succès financier modéré avec 400 millions de dollars dans le monde contre un budget de production de 170 millions de dollars plus une importante campagne de marketing, mais la réception a été modérée et Disney a finalement choisi de ne pas continuer avec un troisième film à ce moment-là.

À ce stade, aucun feu vert n’a été donné sur le nouveau film, qui est toujours en développement actif. Mais l’arrivée à bord d’un administrateur est un bon signe que nous pourrions revoir la franchise.