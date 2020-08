Le film Spider-Man: Homecoming présentait The Vulture comme le grand méchant, mais nous savons maintenant que cela aurait pu être très différent.

L’un des grands méchants de l’univers cinématographique Marvel est le vautour de Michael Keaton, a été présenté dans Spider-Man: retour à la maison (2017), le premier film de Spider-Man dans le UCM après ses débuts en Captain America: guerre civile (2016). Ce personnage avait un look assez unique car il offrait une interprétation moderne et efficace du méchant classique de la bande dessinée. Maintenant, cependant, le chef du développement visuel chez Marvel Studios, Ryan Meinerding, a partagé une version alternative de The Vulture, qui a une apparence encore plus robotique.

Comme on peut le voir, il a deux bras robotiques géants qui auraient fait de lui une menace encore plus grande pour Peter Parker lorsqu’ils se sont affrontés Spider-Man: retour à la maison. Bien que son casque ne soit pas trop « style vautour ».

Nous reverrons ce méchant.

Après que Spider-Man: retour à la maison, le personnage d’Adrian Toomes / The Vulture s’est retrouvé en prison, mais il reviendra dans le film Morbius qui sortira en 2021. Depuis on a pu le voir dans le premier trailer. Comme il a été dit, ce film, bien qu’il soit en dehors de l’univers cinématographique Marvel, aura ce lien avec Spider-Man.

Morbius (Jared Leto) finira par être incarcéré dans la même prison qu’El Buitre. Le vampire vivant va s’échapper permettant au reste des détenus de faire de même, ce sera à ce moment-là qu’il proposera de rejoindre le sinistre 6. C’est ainsi que débutera un nouvel univers cinématographique Spider-Man Villain.

Alors le film Spider-Man: retour à la maison ce sera plus important qu’il n’y paraît. Car cela signifiera le grand début de l’union d’une équipe de méchants qui tentent de se lancer au cinéma depuis longtemps. Même dans The Amazing Spider-Man 2: Le pouvoir de l’électro En 2014, il a été laissé entendre qu’un troisième volet réunirait ces personnages. Mais malheureusement, cela ne s’est jamais produit.